Xbox Series X/S: Der Share-Button kann künftig frei belegt werden

Die aktuellen Microsoft-Konsolen bringen nicht nur eine runderneuerte Hardware mit, auch der Controller ist neu. Die Neuerungen beim Steuergerät betreffen allerdings nur Details, allen voran einen neuen Button, der bisher nur eine Sharing-Funktionalität bietet. Das ändert sich.

Alternative Funktionen zuweisen

Xboxdynasty

Der Xbox-Controller ist seit vielen Jahren praktisch unverändert. Microsoft passt zwar hie und da einige Kleinigkeiten an, die grundsätzliche Form und Aufteilung der Sticks und Knöpfe ist seit langer Zeit im Wesentlichen unangetastet. Und dazu besteht auch kein Grund, denn die Ergonomie des Steuergeräts ist ohne Zweifel nahezu optimal.Zuletzt ist wie erwähnt der Share-Button dazugekommen, dessen Sinnhaftigkeit ist aber umstritten oder besser gesagt Geschmacksfrage. Denn Xbox-Spieler, die ihr aktuelles Gameplay nicht teilen wollen, finden den neuen Knopf in der Regel eher unnötig. Deshalb wünscht sich so mancher schon länger, dass man diesen Button mit einer anderen Funktionalität belegen kann.+ Genau das hat Microsoft nun per Update für den Alpha-Ring ermöglicht: Xbox Insider, die sich in diesem Kanal befinden, können den Button neu belegen (via Windows Central ). Zu finden ist diese Neuzuweisungsmöglichkeit in der Xbox-Zubehör-App und alle Interaktionsmöglichkeit - also kurzer, langer und Doppel-"Klick" - können darüber verändert werden.Statt den Teilen-Funktionalitäten können auf diese Weise u. a. bestimmte Apps gestartet, der Fernseher stumm bzw. lauter/leiser geschaltet, eine Nachricht initiiert sowie die Freundes- oder Erfolge-Liste oder die geöffnet werden. Das ist nur ein Auszug der unterstützten Features, die komplette Übersicht ist in der Zubehör-App zu finden.Wie erwähnt ist dieses sicherlich höchst praktisch Feature derzeit nur Xbox-Insidern vorbehalten. Sollte es sich aber bewähren und auch keine sonstigen Probleme bereiten, dann dürfte die Verteilung an alle Nutzer bereits in wenigen Wochen oder Monaten erfolgen.