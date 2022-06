(Un)endlich viele Empfänger: Auracast sprengt Grenzen von Bluetooth

Bluetooth wird bald um eine neue Technologie erweitert, die unter dem Namen Auracast die bisher bestehenden Grenzen bei der Übertragung von Audiodaten von einer Quelle so erweitert, dass eine praktisch unbegrenzte Zahl von Empfangsgeräten genutzt werden kann.

Eine Quelle, unbegrenzte Zahl von Wiedergabegeräten

Beschränkte man sich bei Bluetooth bisher auf die Übertragung von Audiodaten von einem Hostgerät zu einem einzigen Wiedergabe- bzw. Empfangsgerät, so soll Auracast die Begrenzung bei der Zahl der mit einer Quelle verbundenen Empfänger hinfällig machen.Spielt man also mit eine Auracast-fähigen Gerät einen Audiostream ab, kann er von einer zumindest nach Lesart der Pressemitteilung der Bluetooth Special Interest Group (SIG) auf einer Vielzahl von Kopfhörern oder Lautsprechern wiedergegeben werden.Auf diese Weise sollen bei entsprechender Unterstützung durch die Hardware zum Beispiel in einem Museum diverse Empfänger Inhalte von einem Sender wiedergeben können. Ein weiteres Szenario sei es, Bildschirme im Öffentlichen Raum für alle Menschen in der Umgebung "hörbar" zu machen, die mit Bluetooth-fähigen Kopfhörern ausgerüstet sind.Genauso wäre die Verwendung denkbar, wenn mehrere Familienmitglieder oder Freunde mit Auracast-fähigen Kopfhörern gemeinsam einen Film oder andere Inhalte auf einem einzigen Smartphone oder Fernseher schauen wollen. Eine Begrenzung der Zahl der Empfänger soll es bei dem neuen Standard nicht geben, heißt es.Auracast ist künftig Teil der Spezifikation von Bluetooth LE. Eine Reihe bekannter Anbieter hat bereits ihre Unterstützung für den neuen Standard zugesagt, darunter auch Google, Xiaomi und die amerikanische Vereinigung der Konsumenten mit eingeschränktem Gehör. In den kommenden Monaten sollen die genauen Details zu Auracast festgelegt und veröffentlicht werden, kündigte die Bluetooth SIG an.