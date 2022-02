Angriff auf die Ukraine: USA bereiten Tech-Embargo gegen Russland vor

Der seit heute offen geführte Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine dürfte auch weitgehende Sanktionen im Technologie-Bereich nach sich ziehen. Entsprechende Schritte seitens der USA werden wohl bereits vorbereitet.

Schlüsselindustrien als Ziel

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, werde das Weiße Haus wohl umgehend umfassende Exportkontrollen veranlassen. Dies kennt man aus den letzten Jahren bereits aus dem Handelskrieg mit China. Allerdings werden die Maßnahmen hier aufgrund der akuten Entwicklung wohl deutlich härter ausfallen.Das bedeutet, dass US-Unternehmen ohne Genehmigung aus Washington diverse High Tech-Produkte nicht mehr nach Russland liefern dürfen. Dies reicht von Elektronik-Produkten und Computern für normale Nutzer bis hin zu Komponenten, die in der Flugzeug-Produktion benötigt werden. Aber auch Telekommunikations-Ausrüstung und diverse Bauteile sind von dem Exportverbot betroffen.Das kann für Russland schnell zu einem gravierenden Problem werden. In dem Land floriert die IT-Branche seit Jahren - allerdings liegt der Fokus hier vor allem auf der Entwicklung von Software und Internet-Diensten. Hier kann die russische Branche durchaus mit dem Westen mithalten. Allerdings verfügt Russland längst nicht über eine so leistungsfähige Hardware-Industrie."Das Ziel der Exportkontrollmaßnahmen besteht darin, Russlands Fähigkeit zur industriellen Produktion in einigen Schlüsselsektoren zu beeinträchtigen", sagte Peter Harrell, Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, bereits in einer Rede im vergangenen Monat. "Wir denken eher darüber nach, wie wir die russische Industrieproduktion und die High-Tech-Sektoren schwächen, als darüber, wie wir das russische Volk im Allgemeinen angreifen können."Damals stand eine Umsetzung neuer Sanktionen aber noch als Möglichkeit für die Zukunft im Raum. Angesichts des offenen Kriegsausbruchs dürfte sich dies allerdings schnell ändern.