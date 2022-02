Russischer Angriff auf die Ukraine: Warnung vor Cyberattacken

In der vergangenen Nacht ist das passiert, was viele bis zur letzten Minute für nicht möglich gehalten haben: Der russische Angriff auf die Ukraine hat begonnen. Das hat Folgen für den gesamten Planeten und derzeit wird auch vor einer Welle an Cyberangriffen gewarnt.

Malware und DDoS

Es ist also passiert: In Europa herrscht wieder Krieg. In der Nacht auf heute haben erste russische Angriffe auf die Ukraine begonnen. Das hat eine klassische militärische Seite, aber auch eine der Cyberkriegsführung. Denn Experten rechnen, dass online eine zweite "Front" aufgemacht wird und es verstärkt über Netzwerke zu Angriffen kommt.So warnt aktuell die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), dass derzeit ein stark gestiegenes Risiko herrscht: "Jede Organisation in den Vereinigten Staaten ist durch Cyber-Bedrohungen gefährdet, die wichtige Dienste unterbrechen und möglicherweise die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen können."Die CISA erläutert: "Die russische Regierung weiß, dass die Abschaltung oder Zerstörung kritischer Infrastrukturen - einschließlich der Strom- und Kommunikationsnetze - den Druck auf die Regierung, das Militär und die Bevölkerung eines Landes erhöhen und deren Zustimmung zu den russischen Zielen beschleunigen kann."In der Ukraine sind bereits erste großangelegte Angriffe im Gange: ESET Research schreibt, dass man eine neue Data Wiper Malware gefunden habe, die in der Ukraine zum Einsatz kommt und die ESET-Telemetrie zeige, dass die Software auf Hunderten von Rechnern in dem Land installiert wurde. Dem waren DDoS-Angriffe gegen mehrere ukrainische Websites zuvor gegangen.Derzeit seien zwar keine Angriffe auf Ziele außerhalb des Krisengebietes bekannt, laut CISA sei man sich aber der Möglichkeit bewusst, "dass die russische Regierung eine Eskalation ihrer destabilisierenden Maßnahmen in Erwägung ziehen könnte, die sich auch auf andere Länder außerhalb der Ukraine auswirken könnte".Die US-Behörde warnt zwar in erster Linie offizielle Stellen und Unternehmen, AskWoody rät aber auch Privatpersonen, vorsichtig zu sein und vor allem dazu, dringend ein Backup wichtiger Daten zu erstellen.