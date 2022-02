OxygenOS 13: OnePlus kündigt neue Oberfläche überraschend an

Obwohl OnePlus seine Smartphone-Oberfläche mit Oppo zusammenlegen wollte, hat das Unternehmen jetzt eine weitere Version seines mobilen Betriebssystems angekündigt. OxygenOS 13 basiert auf Android 13 und soll in den diesjährigen Flaggschiff-Modellen zu finden sein.

Ein Betriebssystem - zwei Brandings?

OnePlus

Im vergangenen Jahr hatte der Smartphone-Hersteller eine umfangreiche Kooperation mit dem Schwesterunternehmen Oppo bekanntgegeben. Im Rahmen der Zusammenarbeit wollte der Konzern die OxygenOS-Oberfläche mit der ColorOS-Oberfläche von Oppo verschmelzen. Als Ergebnis sollte dann ein einheitliches Betriebssystem auf den Markt gebracht werden. Ursprünglich war geplant, die zusammengelegte Oberfläche in diesem Jahr zu veröffentlichen.Dennoch hat OnePlus jetzt offiziell bestätigt , dass die Entwickler aktuell an OxygenOS 13 arbeiten. Die Ankündigung wurde in Zusammenhang mit dem Entwickler-Workshop Open Ears Forum (OEF) veröffentlicht. Bisher hat der Smartphone-Hersteller allerdings noch nicht viele Details zur neuen Version seines mobilen Betriebssystems genannt. Es ist davon auszugehen, dass OxygenOS 13 auf Android 13 basiert. Die Ankündigung scheint für viele OnePlus-Fans eine Überraschung zu sein, da die meisten Nutzer davon ausgegangen sein dürften, dass es sich bei OxygenOS 12 um die letzte Version der Benutzeroberfläche handelt.Weshalb OnePlus weitere OxygenOS-Builds anbieten möchte, obwohl die Entwickler an dem neuen Unified OS arbeiten, ist unklar. Es wäre denkbar, dass es sich um das gleiche Betriebssystem handelt und OnePlus lediglich das Branding beibehalten möchte. Sowohl bei Oppo- als auch OnePlus-Modellen könnte zukünftig identischer Code zum Einsatz kommen. Das gleiche Betriebssystem könnte dann jedoch unter verschiedenen Namen vermarktet werden.