Keine Updates mehr: OnePlus stellt den Service für ältere Geräte ein

Alles findet einmal ein Ende. So auch Updates für Smartphones. Zugegeben, das klang jetzt dramatischer, als es sein müsste, aber für alle, die ein OnePlus 6 oder OnePlus 6T besitzen, wird es keine Updates mehr geben, denn der offizielle Software-Support wurde eingestellt.

After 3 major updates and more than 3 years of updates, around 60 Closed Beta builds and over 30 Open Beta builds it's now time to close a chapter and announce the end of OnePlus 6 and 6T official software support. - Abdul B. , OnePlus-Forum