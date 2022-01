OnePlus 10 Pro 5G: Neues Top-Smartphone mit Hasselblad-Kamera

OnePlus hat sich mit der Präsentation des OnePlus 10 Pro in der Nacht die Ehre gesichert, der erste Hersteller zu sein, der im Jahr 2022 ein neues Smartphone präsentiert. Das Unternehmen nannte jedoch noch nicht alle Details, sondern zeigte nur das Design vorab.

Der 'richtige' Launch kommt erst noch

Das OnePlus 10 Pro 5G bekommt, wie sich nun bestätigt, ein neue gestaltetes Kameramodul auf der Rückseite verpasst, das sicherlich Geschmackssache ist. Einerseits führt OnePlus die Linien des Rahmen in die Abdeckung um das Kameramodul herum und ließ sich dabei offensichtlich kräftig von Samsungs Design der S21- und wahrscheinlich auch bald S22-Serie inspirieren.Andererseits platziert man die drei Hauptkameras extrem prominent auf der Rückseite und ergänzt sie durch einen ringförmigen Blitz mit gleich vier LEDs. Offen ist noch, welche konkrete Konfiguration hier zum Einsatz kommt, wobei grundsätzlich eine Optimierung durch den schwedischen Kameraspezialisten Hasselblad erfolgt.Zuvor war bereits zu hören , dass OnePlus einen 48-Megapixel-Sensor für die Hauptkamera integriert, während zusätzlich auch noch ein 50-MP-Sensor für Ultraweitwinkelaufnahmen und eine 8-Megapixel-Telezoom-Kamera verbaut werden. Darüber hinaus gibt es die übliche Kombination aus einem hochwertig verarbeiteten Metallrahmen und farbigen Rückseite. Angeblich wird hier statt Glas allerdings Keramik verwendet, so dass abzuwarten bleibt, wie widerstandsfähig das OnePlus 10 Pro 5G sein wird.Im Inneren des neuen Top-Smartphones der Oppo-Tochter tut der Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 seinen Dienst, der in Sachen Leistung in Android-Geräten neue Maßstäbe setzen soll. Ob es OnePlus gelingt, dessen angebliche Hitzeprobleme unter Kontrolle zu halten, ist noch offen. Der Top-SoC wird mit 12 Gigabyte RAM und 256 GB internem Flash-Speicher kombiniert. Auf der Front steht ein wahrscheinlich 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit QHD+-Auflösung und einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz.Die offizielle Markteinführung erfolgt beim OnePlus 10 Pro 5G ab dem 11. Januar, wobei zunächst nur China bedient wird. Erst zu einem späteren Zeitpunkt im Februar bzw. März will OnePlus das neue Gerät auch in anderen Ländern verfügbar machen. Es soll übrigens zunächst nur zwei Farbvarianten in "Volcano Black" (Schwarz) und "Emerald Forest" (Grün) geben.