Herr der Ringe: Amazon zeigt erste Bilder aus Die Ringe der Macht

Die Herr der Ringe ist längst mehr aus der Popkultur wegzudenken. Es gibt Filme, Games und demnächst auch eine Serie. Bisher waren die Tolkien-Rechte in der Hand der Saul Zaentz Company, doch nicht mehr lange. Dazu passend: Amazon zeigt erstmals Bilder aus seiner Serie.

Erste Bilder zu Die Ringe der Macht

Lange Zeit waren Der Hobbit, Der Herr der Ringe und Co. ein Vergnügen, das aus dem Griff zu einem Buch bestand. Denn mit Ausnahme eines Zeichentrickfilms aus dem Jahr 1978 spielte JRR Tolkiens Fantasy-Epos und dessen erweiterte Welt in der medialen Popkultur lange Zeit kaum eine Rolle.Das lag vor allem daran, dass Tolkiens Erzählungen, allen voran sein bekanntestes Werk, lange Zeit als unverfilmbar galten. Das hat sich seit Peter Jacksons triumphaler Trilogie-Verfilmung grundlegend geändert, seither sind weitere Filme (Der Hobbit) und schier unzählige Videospiele dazugekommen. Im September startet sogar eine TV-Serie, Amazon steckt enorm viel Geld in die Produktion, die allerdings in die Zeit vor Herr der Ringe führt.Man kann sich also nur vorstellen (oder auch nicht), wie viel die Rechte an Tolkiens Erzählungen wert sind. Und das wird man vermutlich demnächst auch erfahren, denn die Produktionsfirma The Saul Zaentz Company hat diese laut Variety zum Verkauf gestellt.Wer diese kauft, der bekommt die Rechte zur Verwertung von Der Herr der Ringe und Der Hobbit in Filmen, Videospielen, Merchandising, Live-Events und Themenparks. Geschätzter Preis: zwei Milliarden Dollar und womöglich mehr.Doch es gibt heute noch mehr Neuigkeiten, die Herr der Ringe-Fans begeistern dürften: Denn Amazon hat die ersten Bilder aus seiner im Herbst startenden Serie veröffentlicht, diese sind Teil eines längeren Artikels im US-Magazin Vanity Fair Darin erfährt man nicht nur erste Details zur Handlung und viele Hintergründe zu Serie, sondern kann anhand der Fotos die Schauspieler den Figuren zuordnen.