The War of the Rohirrim: Neuer Herr der Ringe-Film angekündigt

Derzeit wartet die Welt gespannt darauf, was Amazon aus den Rechten zu Herr der Ringe machen wird. Denn der Versandhändler arbeitet an einer aufwendigen Serie und nimmt dafür auch extrem viel Geld in die Hand. Doch das ist nicht alles in Sachen The Lord of the Rings.

Animationsfilm mit Helm Hammerhand

J.R.R. Tolkiens Fantasy-Epos Der Herr der Ringe ist Teil einer ganzen Welt, die der britische Schriftsteller erschaffen wollte und mit Das Silmarillion auch hat. Letzteres ist aus heutiger Sicht im Wesentlichen ein World Building-Grundgerüst für zahlreiche potenzielle Filme und Serien. Hier bedient sich natürlich auch Amazon.Der Versandhändler bereitet derzeit eine Serie vor, die im zweiten Zeitalter von Mittelerde spielt (Der Hobbit und Der Herr der Ringe sind im dritten Zeitalter angesiedelt) und steckt auch regelrecht unfassbar viel Geld in das Projekt, nämlich 465 Millionen Dollar. Das ist auch keine Spekulation, die Zahl wurde von Amazon-Managerin Jennifer Salke offiziell bestätigt. "Die Zahl ist eine sexy Überschrift oder eine verrückte Schlagzeile, die Spaß macht, aber die in Wirklichkeit die Infrastruktur dessen aufbaut, was die ganze Serie tragen wird", sagte Salke gegenüber The Hollywood Reporter vor kurzem.Tolkien-Fans können sich aber demnächst auf eine weitere Produktion freuen: Denn wie Deadline berichtet, bereiten New Line und Warner derzeit einen Film mit dem Titel The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim vor. Dieser geht nicht ganz weit in der Geschichte von Mittelerde zurück wie die Amazon-Serie, sondern "nur" 250 Jahre. Beim "Krieg der Rohirrim" handelt es sich wohlgemerkt um einen Animationsstreifen. Peter Jackson ist daran übrigens nicht beteiligt.Der Film wird die Geschichte von Helm Hammerhand (dem Namensgeber von Helms Klamm) erzählen, dieser war einer der größten Könige des Reitervolks von Mittelerde. Regie wird Kenji Kamiyama führen, dieser ist erfahrener Anime-Macher.