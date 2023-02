Herr der Ringe: Warner Bros. kündigt gleich mehrere neue Kinofilme an

Die erste " Der Herr der Ringe "-Trilogie von Peter Jackson liegt gut zwei Jahrzehnte zurück und hatte auch eine "Fortsetzung", nämlich die drei Hobbit-Filme. Mittlerweile gibt es auch eine Serie, doch damit ist nicht Schluss, denn Warner plant mehrere neue Kinofilme.

Peter Jackson möglicherweise an Bord

Zusammenfassung Peter Jackson brachte 2001 "Der Herr der Ringe" auf die Leinwand.

3 "Hobbit"-Filme folgten, die Fans weniger begeisterten.

2019 kam die "Ringe der Macht"-Serie auf Amazon.

Warner Bros. plant mehrere neue Kinofilme.

Interesse von Jackson, Walsh & Boyens bestätigt.

Rechte an Tolkien-Inhalten seit Sommer 2020 bei Embracer Group.

The Lord of the Rings war 2001 eine Offenbarung, vor allem für langjährige Fans der Bücher: Denn Peter Jackson schaffte es, einen als unverfilmbar geltenden Stoff auf die große Leinwand zu bringen und dabei nicht nur die Besuchermassen anzuziehen, sondern eben auch Fans zufriedenzustellen.Bei den Hobbit-Filmen kamen die Massen zwar nach wie vor, Fans schüttelten aber den Kopf. Denn Der Hobbit ist bei Tolkien eine eher kurze Kindergeschichte, wurde von Jackson aber bis zur Unkenntlichkeit aufgebläht - auf gar drei Teile. Im Vorjahr kam dann auch noch eine Streaming-Serie auf Amazon dazu, auch dazu gibt es zahlreiche Diskussionen. Denn Die Ringe der Macht erzählen eine weit vor den Filmen angesiedelte Geschichte, die die Tolkien-Stoffe eher frei auslegt.Doch damit ist nicht Schluss: Denn Warner Bros. hat im Rahmen seiner aktuellen Quartalsergebnisse "mehrere Lord of the Rings-Filme" angekündigt, als Produktionsfirma wird wie seinerzeit New Line Cinema auftreten. Derzeit ist nicht bekannt, wer die neuen Filme umsetzen wird, erste Anlaufstation sind aber sicherlich Peter Jackson, seine Frau Fran Walsh und Drehbuchautorin Philippa Boyens.In einem Statement gegenüber Variety teilten die drei mit, dass sie entsprechendes Interesse haben: "Wir freuen uns auf weitere Gespräche mit (Warner), um ihre Vision für die Zukunft der Franchise zu erfahren."Herr der Ringe hat rechtlich vor Kurzem den Besitzer gewechselt, denn seit vergangenem Sommer hat der schwedische Medienkonzern The Embracer Group die Rechte an diesen Tolkien-Inhalten. "Nach der kürzlichen Übernahme von Middle-earth Enterprises freuen wir uns sehr auf diese neue Zusammenarbeit mit New Line Cinema und Warner Bros. Pictures, die die unvergleichliche Welt von J.R.R. Tolkien auf neue und aufregende Weise auf die große Leinwand zurückbringt", Lee Guinchard, CEO der nun hauptverantwortlichen Embracer-Tochter Freemode. "Wir wissen, wie sehr diese Werke geschätzt werden, und in Zusammenarbeit mit unseren Partnern planen wir, die Vergangenheit zu ehren, in die Zukunft zu blicken und das höchste Qualitäts- und Produktionsniveau einzuhalten."