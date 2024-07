Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Epischer Trailer zu Staffel 2

Sauron kehrt zurück

Gewaltige Schlachten und neue Charaktere

In genau einem Monat startet bei Prime Video die zweite Staffel der Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht . Anlässlich der San Diego Comic-Con wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was Tolkien-Fans bei der Rückkehr nach Mittelerde dann erwartet - und das ist eine ganze Menge.Die Ringe der Macht spielt mehr als 1000 Jahre vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens "Der Herr der Ringe". Die Serie erzählt die Vorgeschichte der Fantasy-Saga und handelt vom Untergang einst mächtiger Reiche, der Rückkehr des Bösen nach Mittelerde und natürlich auch von den Ursprüngen der titelgebenden Ringe.Die neuen Folgen knüpfen dabei unmittelbar an das Ende der ersten Staffel an, welches Halbrand als Sauron enttarnte und das Schmieden der ersten drei Elbenringe zeigte. In Staffel 2 kommen nun weitere Ringe dazu, mit denen Sauron seine Macht weiter stärken will. Diese gehen allen Warnungen zum Trotz an die Zwerge. Die lange Zeit des Friedens in Mittelerde dürfte damit wohl endgültig vorbei sein.Zwar liegt der Fokus der neuen Vorschau vor allem auf Action und epischen Schlachten, allerdings gibt auch ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern wie das der Elbin Galadriel (gespielt von Morfydd Clark), des Halbelben Elrond (Robert Aramayo) oder des Zwergenprinzen Durin (Owain Arthur). Und auch Elanor Brandyfuß (Markella Kavenagh) und der vom Himmel gefallene, geheimnisvolle Fremde spielen wieder eine Rolle.Dessen wahre Identität ist weiterhin ungeklärt, die neuen Folgen dürften hier endlich Fakten schaffen oder Fans zumindest neuen Stoff für Spekulationen liefern. Diese können im Trailer zudem noch Tom Bombadil (Rory Kinnear), eine Entfrau, den Höhlentroll Damrod, eine junge Kankra, einen Balrog und noch viele mehr entdecken.Die zweite Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht erstreckt sich erneut über acht Folgen und startet am 29. August 2024 bei Prime Video.