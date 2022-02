Herr der Ringe-Serie: Amazon veröffentlicht "tonnenweise" Poster

Im Herbst wird die vielleicht größte und sicherlich auch mit größter Spannung erwartete Serie des gesamten Jahres veröffentlicht, nämlich Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Einen echten Trailer gibt es noch nicht, dafür hat Amazon aber "tonnenweise" Poster veröffentlicht.

Neun plus sechs plus drei plus eins

Wer sind diese Charaktere?

Amazon

Diese Zeilen sind nicht nur jedem Fan von JRR Tolkiens Fantasy-Epos Der Herr der Ringe bestens bekannt, auch dank Peter Jacksons Verfilmung kennen viele diese mächtigen Schmuckstücke. Freilich: Im dritten Zeitalter von Mittelerde waren die Ringe der Menschen und Zwerge längst verloren. Ja nicht nur das: Die neun Ringe der Menschen wurden zu Ringgeistern, den mächtigsten Schergen von Oberbösewicht Sauron.Das alles spielt aber für die Amazon-Serie keine Rolle, denn diese ist im zweiten Zeitalter angesiedelt, also einer Ära, in der die Ringe der Macht noch existiert haben. Und sie stehen auch im Mittelpunkt der gleichnamigen Serie, die es ab 2. September auf Amazon Prime Video zu sehen geben wird.Allzu viel ist allerdings nicht bekannt, wovon Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht handelt und der Versandhändler lässt auch nur Info-Häppchen durch. Der bisherige Höhepunkt dieser viralen Strategie ist die Veröffentlichung von insgesamt 23 Postern. Der Clou daran: Diese zeigen nur die Hände der jeweiligen Protagonisten und Antagonisten.Dabei handelt es sich um Ringträger aller Art (aber nicht nur), Hinweise auf deren Identität geben nur Waffen, Rüstungen bzw. Kleidung und sonstige Gegenstände, die sie halten. Amazon überlässt das Spekulieren den Fans und Medien. Denn obwohl die Schauspieler bereits bekannt sind, so ist bisher nicht verraten worden, wen sie spielen.Entsprechend darf fröhlich spekuliert werden, wer auf den Postern zu sehen ist. Klar scheint hier nur Sauron zu sein, dieser ist an der dunklen Rüstung erkennbar, die ganz offensichtlich an Peter Jacksons Interpretation der Figur angelehnt ist. Sehr wahrscheinlich werden auch noch Namen wie Galadriel, Elrond und Glorfindel fallen. Aber wer noch?