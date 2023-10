The Lord of the Rings: Return to Moria - Launch-Trailer veröffentlicht

Ab heute ist der Survival-Crafting-Mix The Lord of the Rings: Return to Moria für den PC erhältlich und lässt Spieler die legendären Minen aus der Tolkien-Romanvorlage erkunden. Den Start markiert der Entwickler Free Range Games mit dem offiziellen Launch-Trailer, der noch einmal viele neue Ausschnitte zeigt.Spieler übernehmen in Return to Moria das Kommando über eine Gruppe Zwerge, die dem Ruf von Lord Gimli Lockbearer in die Nebelberge folgen, um dort in den Minen Morias die verlorenen Zwergenschätze zurückzuerlangen. Keine leichte Aufgabe, denn an dem auch als Khazad-dûm bekannten Ort lauern neben Orks noch viele weitere Gefahren.Spieler müssen Schritt für Schritt die Wahrzeichen der Zwerge zurückerobern, das Feuer der alten Schmieden wieder entfachen und dabei auch stets die knappen Ressourcen im Blick behalten. Die Minen werden prozedural erzeugt, sodass diese bei jedem neuen Abenteuer anders aussehen. Gespielt wird entweder allein oder im Online-Koop zusammen mit bis zu acht Spielern. Im Video ist außerdem der Zwergen-Builder zu sehen, mit dem diese ihre individuellen Zwerge gestalten können.The Lord of the Rings: Return to Moria ist ab sofort für den PC über den Epic Games Store zu haben. Eine Version für die PlayStation 5 (Digital und Einzelhandel) folgt am 5. Dezember 2023. Anfang 2024 erscheint das Spiel dann auch noch für die Xbox Series X/S