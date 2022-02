Corona-Warn-App: 2G+-Status fehlt trotz Booster-Impfung noch immer

Trotz neuer Updates sorgt die Corona-Warn-App mit ihren kürzlich eingeführten Status-Infos bei geimpften Personen für Verwirrung. Noch immer sorgt das Einscannen eines Impfzertifikats nach erfolgreicher Booster-Impfung nicht für die korrekte Anzeige des 2G+-Status.

CWA- und CovPass-Updates erscheinen ohne Problemlösung

Robert Koch-Institut

Am 17. Januar 2022 führte das Projektteam aus Robert Koch-Institut, Deutscher Telekom und SAP mit dem Update auf Version 2.16 eine verbesserte Darstellung des aktuellen Status-Nachweis in Form der bekannten Kürzel 3G, 3G+, 2G und 2G+ ein. Wer aktuell eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, erfüllt nach dem letztjährigen Beschluss der Ge­sund­heits­mi­ni­ster:innen von Bund und Ländern die Kriterien der 2G-Plus-Regelung. Das Problem: Die Corona-Warn-App verpasst geboosterten Personen lediglich einen 2G-Stempel und erschwert somit den Zugang zu diversen Lokalitäten und Events.In den meisten Fällen wird der Impfstatus lediglich visuell überprüft. Eine direkte Anzeige des G-Kürzels ist somit für eine schnelle Kontrolle von Vorteil. Personen mit Booster-Impfungen müssen jedoch weiterhin den umständlichen Weg über die Anzeige der Zertifikatanzahl (3 von 3) einschlagen, um Diskussionen bei Einlasskontrollen zu vermeiden. Den eigentlich korrekten 2G+-Status zeigt die Corona-Warn-App derzeit nur an, wenn zusätzlich ein negativer Test vorliegt und das PCR- bzw. Schnelltestzertifikat eingescannt wurde.Trotz der Erfüllung der 2G+-Kriterien und einem erst in dieser Woche veröffentlichten Update der App bleibt das Statement des Projektteams zum Nachteil der per Booster-Impfung aufgefrischten Personen bestehen: "Die CWA berücksichtigt diese Regelung in der Statusanzeige derzeit noch nicht. Das heißt, bei vorhandenem Impf- oder Genesenenzertifikat und Zertifikat der Auffrischimpfung zeigt sie noch nicht den 2G+-Status an. Das Projektteam arbeitet bereits daran, dass die CWA in Zukunft Zertifikate von Auffrischimpfungen entsprechend einbezieht."Auch der alternativen CovPass-App für Google Android- und Apple iOS-Geräte fehlt eine visuelle Anzeige des 2G+-Status. Das zurückliegende Update auf Version 1.17 sorgt lediglich dafür, dass bei einem Scan mittels der zugehörigen Check-App hinterlegte Zertifikate nach den gültigen 2G+-Regeln überprüft werden. Und auch hier das Problem: 2G+ gilt innerhalb der App nur bei hinterlegten Testzertifikaten. Mit dem Update auf Version 1.18 soll dieser Fehler behoben werden. Wann damit zu rechnen ist, steht allerdings noch nicht fest.