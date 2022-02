Hololens entwickelt sich zum nächsten großen Fehlschlag Microsofts

Microsoft verfügt mit der Hololens über eines der sicherlich besten VR/AR-Systeme in der Branche. Allerdings weiß bei dem Unternehmen offenbar niemand so recht, was man nun damit anfangen soll. Es zeigen sich durchaus Parallelen zur Kinect.

Kein Ziel in Sicht

Das US-Magazin Business Insider hat eine ganze Reihe von derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitern des Redmonder Konzerns zu dem Thema befragt. Dabei kristallisierte sich heraus, dass es verschiedene Ideen gibt, wie man die Hololens einsetzen könnte - eine klare Linie ist dabei aber nicht erkennbar. Teils wird auch Software an dem System vorbei entwickelt und man arbeitet eher mit Partnern wie Samsung zusammen Als Microsoft die Hololens im Jahr 2015 erstmals öffentlich vorstellte, war die Fachwelt durchaus erstaunt. Und auch über viele weitere Jahre hielt sich der Eindruck, dass das Unternehmen hier ein System in der Hand hat, das der sonstigen Branche weit voraus ist. Es zeigte sich allerdings ein nicht ganz unbekanntes Problem des Konzerns: Letztlich schafft man es nicht, konsequent eine klare Strategie zu verfolgen, die zu einer Kern-Anwendung führt, an der sich alles andere orientieren kann.Oder anders betrachtet: Die Hololens wurde nicht das Ergebnis der Suche einer Lösung für ein bestimmtes Problem. Vielmehr hat man hier im Grunde eine Lösung entwickelt und sucht nun mehr oder weniger verzweifelt nach einem Problem, zu dem diese passen könnte.Intern führt dies natürlich zu leicht chaotischen Zuständen. Die Fertigstellung der Hololens 3 wurde Berichten zufolge weitgehend eingestellt. Statt das Projekt an ein Ziel zu führen, arbeitete man plötzlich mit Samsung an einem anderen Mixed-Reality-System. Mehrere Teams arbeiten derweil an verschiedenen Consumer- und Enterprise-Lösungen und militärischen Anwendungen - aber nicht so, dass sie sich gegenseitig befruchten, sondern oft auch gegeneinander. Und das Führungs-Team der Hololens-Sparte zeigte sich nicht in der Lage, die Einwände der Mitarbeiter aufzugreifen und produktiv zu beantworten.Das Ergebnis zeigte sich kürzlich bereits in Berichten, dass mehrere Mitarbeiter der Hololens-Abteilung lieber zu Facebook/Meta wechseln, wo es zumindest eine klare strategische Ausrichtung auf die Metaverse-VR-Umgebung zu geben scheint. Hier wird bereits spekuliert, dass die Zahlen noch steigen könnten - denn Meta sucht dringend nach Entwicklern mit Erfahrungen in dem Bereich und wenn die früheren Microsoft-Mitarbeiter sich wohl fühlen und dies an ihre Ex-Kollegen weitermelden, könnten schnell weitere folgen. Ob es an diesem Punkt noch gelingt, das Ruder herumzureißen, ist fraglich.