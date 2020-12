Flight Simulator: Microsoft zeigt neue Funktionen des VR-Updates

Alle VR-Brillen mit OpenXR-Standard werden unterstützt

Bereits ab 69,99 Euro im Microsoft Store

Microsoft spendiert dem Flight Simulator 2020 bereits in der nächsten Woche ein großes Update, welches unter anderem die Un­ter­stüt­zung von VR-Brillen mitbringt. Ein neuer Feature-Trailer zeigt vorab, wie die Entwickler an der virtuellen Realität gearbeitet ha­ben und welche Funktionen geboten werden. Ebenso stellt das Unternehmen hinter der beliebten Flugsimulation eine aktualisierte Road­map bereit und präsentiert dabei seine derzeitigen Pläne bis hinein in den Februar 2021.Ab dem 22. Dezember schließt sich der Flight Simulator der Handvoll Mainstream-Spielen an, die einen umfangreichen Support für Virtual-Reality-Headsets bieten. Namhafte Titel, die auch außerhalb des VR-Kosmos bekannt sind, gibt es nur wenige. Zu ihnen gehören unter anderem Half-Life: Alyx, Beat Saber, Star Wars: Squadrons und Project Cars 3. Das Virtual- und Mixed-Reality-Feature hatte bei Microsoft bzw. dem Asobo Studio sogar einen höheren Stellenwert als die Fertigstellung der Xbox Series X-Version des Flugsimulators, die erst im Sommer 2021 erscheinen soll.Sobald das so genannte "Sim Update 2" den Flight Simulator 2020 erreicht, werden alle VR-Headsets unterstützt, die Teil des Windows Mixed Reality-Programms sind, ebenso wie Produkte von Oculus und kompatible Brillen für SteamVR. Generell sollen zudem alle Head-Mounted Displays (HMD) den VR-Modus des Spiels nutzen können, soweit sie den OpenXR-Standard unterstützen. Passende VR-Brillen gibt es bei diversen Online-Händlern zu Preisen ab circa 350 Euro zu kaufen.Abseits der Virtual-Reality-Funktionen bietet sich ein aktualisierter Ausblick auf die kom­men­den Entwicklungen rund um den Microsoft Flight Simulator. So wird man Mitte Ja­nu­ar 2021 einen Deep-Dive-Trailer in Hinsicht auf die Aerodynamik diverser Flugzeuge ver­oef­fent­li­chen, der vor allem für Enthusiasten interessant sein könnte. Otto Normalflieger war­tet vorrangig auf das große " World Update 3 ", das am 28. Januar erscheinen soll. Hierbei wird man der Region Großbritannien ein Grafik-Upgrade spendieren. Die nächste große Aktualisierung ist dann erst für Ende Februar geplant.