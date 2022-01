Monate später als geplant: Microsoft bringt Android 11 für Surface Duo

Irgendwie hat Microsoft ein Talent dafür, vielversprechende Hardware zu liefern und Nutzer dann mit schlechtem Support zu vergraulen. Für das Surface Duo muss man schon wegen des Preises ein echter Enthusiast sein, bei Updates ist aber auch noch echte Geduld gefordert.

Android 11 sollte letzten Sommer kommen, jetzt ist es tatsächlich da

Der Roll-Out geht los

Ermöglicht das Starten von OneNote beim Klicken auf die obere Taste des Surface Slim Pen 2

Neue Einstellungsmöglichkeiten für die Annahme von Anrufen im eingeklappten Zustand

Auswahlmöglichkeit von Standard-Apps, die beim Öffnen automatisch auf beide Bildschirme verteilt werden

Optimierte Schnelleinstellungen und Benachrichtigungsbreite für Hoch- und Querformatausrichtung

Anpassung der Medienlautstärke direkt über die Schnelleinstellungen in jedem Gerätemodus

Daumenmodus in Microsoft SwiftKey jetzt in allen Gerätemodi

Aktualisiertes Design des App-Drawers und Ordner mit verbesserter Drag-and-Drop-Unterstützung

Überarbeitetes Microsoft Feed-Design mit aktualisierten Karten und neuen Microsoft Start-Widgets für Nachrichten und Wetter

Fotos von OneDrive: Neues, verbessertes Dual-Screen-Erlebnis für die Anzeige und Bearbeitung von Fotos in der OneDrive-App

Neuer On-Screen-Controller zur Nutzung von Cloud-Gaming/Xbox Game Pass

Eines ist klar: Microsoft muss für das Surface Duo einiges an Anpassungen am Android-Betriebssystem vornehmen, damit das Dual-Screen-Gerät seine einzigartigen Eigenschaften auch wirklich ausspielen kann - ein Unterfangen mit mehr oder weniger Erfolg. Die Tatsache bringt auch mit sich, dass das Gerät zwar nach dem Start von Android 11 auf den Markt kam, aber noch mit Android 10 ausgeliefert wurde.Bei einem Gerät mit einem Preis von 1.549 Euro kann man wohl keinem Kunden eine gewisse Erwartungshaltung übel nehmen, dass das Unternehmen mit Nachdruck hier an Updates arbeitet. Und so hatte Microsoft schnell zugesichert, dass man das Surface Duo bis zum Sommer 2021 auf Android 11 bringen wolle - ein Zeitplan, der nicht annähernd gehalten werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Google schon Android 12 vorgestellt. Das nächste Versprechen: Man werde das Update "noch vor Ende des Jahres" bereitstellen. Wie wir berichten konnten, wurde auch aus dieser Zusage nichts.Nach diesen Verschiebungen und ein paar weiteren Wochen des Wartens hat Android 11 seinen beschwerlichen Weg auf das Surface Duo jetzt aber hinter sich gebracht. Wie Microsoft in einem entsprechenden Update im Support-Forum schreibt, steht die neue Firmware für Geräte in Nordamerika und Europa bereit. Eine Auslieferung in Wellen sollte dafür sorgen, dass alle Nutzer in den nächsten Tagen versorgt werden.