Firefox-Ausfall: Nutzer klagen über Abstürze und nicht ladende Seiten

Nutzer des Browsers Firefox können seit kurzem eine neue Version des Browsers installieren, diese hat die Nummer 96. Aktuell ist "nutzen" aber offenbar ein dehnbarer Begriff, denn viele Anwender klagen über eine Störung, die Abstürze und nicht ladende Seiten zur Folge hat.

HTTP/3 deaktivieren

Mozilla Firefox - Open Source-Browser

Die Mozilla Foundation kämpfte zuletzt mit massiver Kritik in Bezug auf einen Kryptowährungs-Spendenaufruf, nun kommen technische Probleme beim Firefox-Browser hinzu. Denn es gibt Nutzerberichte auf Reddit Bugzilla und sozialen Medien , laut denen das Open-Source-Programm seit Donnerstagfrüh mit Abstürzen und nicht oder nur langsam ladenden Seiten zu kämpfen hat.Auch wenn sich derzeit einige IT-Seiten mit apokalyptischen Headlines zu überbieten versuchen, ist es nicht ganz klar, wie weit verbreitetet das Problem ist. Denn bei unseren Tests innerhalb der WinFuture-Redaktion kam es zu keinen Problemen (bei Intensiv- sowie Gelegenheits-Nutzern), auch auf Twitter gibt es verhältnismäßig(!) wenige Beiträge dazu.Dennoch scheint etwas nicht rund zu laufen und es ist auch klar, was der Grund ist bzw. wie man Firefox wieder problemlos nutzen kann: Denn laut einem derzeit kursierenden Workaround sollte man about:config in die Adressleiste eingeben, nach network.http.http3.enabled suchen und über das Symbol auf der rechten Seite "false" einstellen.Laut anderen Nutzern kann auch ein Deaktivieren der Telemetrie-Daten (zu finden in den Einstellungen und dem Punkt "Datenschutz & Sicherheit", und zwar weiter unten) und einem Neustart dazu führen, dass der Browser wieder läuft, wie er soll.Mozilla hat sich dazu bisher nicht geäußert, es ist aber zu hoffen, dass die Firefox-Macher alsbald ein Update veröffentlichen, das einen reibungslosen Betrieb des Browsers wieder ermöglicht. Dann sollte man auch wieder den erstgenannten Workaround rückgängig machen, denn HTTP/3-Support ist durchaus nichts Schlimmes, im Gegenteil.