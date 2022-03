Firefox 100: Mozilla startet endlich AV1-Hardwarebeschleunigung

Mozilla soll nun (endlich) auch für den Webbrowser Firefox am Support für AV1-Hardwarebeschleunigung arbeiten. Chrome und Edge unterstützen die hardwarebasierte Verarbeitung schon seit rund zwei Jahren. Firefox 100 zieht da jetzt nach.

AV1 verbessert die Effizienz und senkt den Energieverbrauch

CPU: Intel Core der 11. Generation mit Intel Iris Xe-Grafik oder neuer.

GPU: NVIDIA RTX 30 Series oder AMD Radeon RX 6000 Series mit den erforderlichen Treibern.

Betriebssystem: Windows 10 1909 oder neuer.

Mozilla Firefox - Open Source Web-Browser

Das geht aus einem Beitrag auf Bugzilla hervor . Demnach ist Mozilla endlich bereit, Hardware-Beschleunigung für das AV1-Videoformat hinzuzufügen. Die Entwickler planen, die verbesserte AV1-Unterstützung in der kommenden Version von Firefox 100 zu implementieren, die am 3. Mai 2022 erscheinen soll.Die Hardware-Beschleunigung für AV1-Video bringt den Nutzern mehrere Vorteile: Neben einer besseren Videokompression als H.264 (etwa 50 Prozent) und VP9 (etwa 20 Prozent) wird durch die Verlagerung der AV1-Videoverarbeitung von Software auf Hardware die Effizienz erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. Das kommt vor allem Tablets und Laptops mit einer längeren Akkulaufzeit zugute.Google und Microsoft hatten hardwarebeschleunigte AV1-Videos in Chrome und Edge bereits 2020 gestartet. Mozilla hingegen hat sich nicht beeilt, eine verbesserte AV1-Unterstützung in Firefox einzuführen. Ein Argument dabei war, dass die Voraussetzungen hoch sind, um auf Clientseite die Hardwarebeschleunigung zu nutzen. Erforderlich ist ein PC mit der neuesten und leistungsfähigsten Hardware. Laut Microsoft funktioniert hardwarebeschleunigtes AV1-Video auf PCs mit Windows 10 und 11, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt sind:Vor einigen Monaten hatte Mozilla noch notiert, dass nur rund zwei Prozent aller PCs diese Anforderungen erfüllen, sodass die Hardware-Beschleunigung für AV1 keine Priorität für die Mozilla Foundation war.