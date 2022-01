Erst wollten alle Crossplay - jetzt soll es wieder beschränkt werden

Zahlreiche Nutzer der Xbox und auch PC-Gamer haben sich immer wieder Crossplay-Funktionen gewünscht, um besser mit ihren Freunden spielen zu können. Nun, da diese zur Verfügung stehen, wächst allerdings der Frust ordentlich an.

Wahl-Möglichkeit gefordert

Vor allem unter den Xbox-Usern steigt die Unzufriedenheit, da jetzt im Grunde genau das eintritt, wovor die Anbieter der Plattformen und die Spielehersteller immer gewarnt haben: An der Spielekonsole ist man mit dem Controller gegenüber den PC-Nutzern mit Maus und Tastatur im Nachteil, weil man schlicht nicht so schnell und genau Steuerungsbefehle geben kann.Hinzu kommt außerdem, dass es auf PCs letztlich einfacher ist, Cheats zum Einsatz zu bringen. In der relativ geschlossenen Konsolen-Umgebung macht sich hingegen kaum jemand den Aufwand zu versuchen, eigenen Code einzuschleusen. Daher fühlen sich die Xbox-Nutzer verschiedener Games nun zweifach benachteiligt: Ihre Gegenüber haben nicht nur Vorteile aufgrund ihrer Hardware, sondern schummeln auch noch häufiger, wie aus einem Bericht von The Verge hervorgeht.Ärger gibt es diesbezüglich vor allem in den Communitys um " Call of Duty: Warzone " und "Halo Infinite". Denn hier werden Spieler einander zugeteilt, ohne dass eine Vorauswahl getroffen werden kann. Es ist also nicht möglich, bei der Match-Zuweisung zu bestimmen, dass man ausschließlich gegen andere Xbox-User antreten möchte. Unter den Nutzern hat sich diesbezüglich bereits der Begriff des "erzwungenen Crossplays" eingebürgert.In Warzone kann man immerhin auswählen, aus welchem Kreis Gegenspieler ausgewählt und zugeteilt werden. Allerdings fragt das Spiel hier auf der Xbox auch immer wieder nach, ob man nicht doch gegen Nutzer anderer Plattformen antreten möchte. Ein falscher Klick kann also Folgen haben. Generell wird aber der Ruf lauter, dass die nach langen Forderungen eingeführten Crossplay-Funktionen dann doch besser wieder stark reglementiert werden.