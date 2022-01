Windows 11: MSN Wetter-App jetzt mit neuer Benutzeroberfläche

Microsoft hat vor kurzem ein weiteres Update für die MSN Wetter-App veröffentlicht. Die neue Version bringt neben kleineren Verbesserungen auch ein überarbeitetes Design mit sich. Aktuell ist die App lediglich für Windows 11-Insider , die im Dev-Channel angemeldet sind, verfügbar.

Das Design wurde an Windows 11 angepasst

Aktualisierung zunächst nur für Insider

Die Aktualisierung hebt die Versionsnummer der App auf 4.53.33420.0 an. Wie WindowsBlogItalia (via MSPoweruser ) schreibt, verwendet MSN Wetter jetzt einen Grafikstil, der besser zur Benutzeroberfläche von Windows 11 passt. Die Buttons werden nun mit abgerundeten Ecken dargestellt. Zudem wurden die Schriftarten größer und dicker gestaltet. Die Elemente im Einstellungs-Menü wurden ebenfalls an den Look von Windows 11 angepasst.Zusätzlich zum neuen Design haben die Entwickler eine Verbesserung am Startmenü vorgenommen. Wenn zusätzliche Orte an das Startmenü angepinnt werden, wird nun der dazugehörige Städtename angezeigt. Damit sollen die Nutzer besser erkennen können, auf welchen Ort der jeweilige Link verweist. Darüber hinaus wurden mit dem Update auf die Version 4.53.33420.0 einige Bugfixes vorgenommen und kleinere Performance-Verbesserungen in die App integriert.Momentan wird das Update noch nicht an alle Nutzer des neuen Redmonder Betriebssystems verteilt. Derzeit haben ausschließlich Insider die Option, die neue Version der MSN Wetter-App zu testen. Um den neuesten Build herunterladen zu können, ist eine Registrierung für den Dev-Channel des Insider-Programms erforderlich. Sofern das Update nicht für Probleme sorgt, könnte die Aktualisierung in den nächsten Wochen an alle Nutzer ausgeliefert werden.