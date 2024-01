Star Citizen: Neues "Alles drin"-Paket ist da und kostet über 53.000 Euro

Ein Jahrzehnt nach Start der Entwicklung steckt Star Citizen weiterhin im ewigen Alpha-Status fest. Bei Angeboten für Unterstützer ist der Entwickler weiter sehr fleißig. Ein neues Paket, das alle Fahrzeuge des Spiels enthält, kostet 48.000 US-Dollar.

Spiel noch Alpha, Preis schon Omega: Paket für 48K USD

Einfach so kaufen geht nicht

Zusammenfassung Star Citizen im Alpha-Status trotz 10 Jahren Entwicklung

Neuestes Paket für Unterstützer kostet 53.000 Euro

Spiel finanziert sich durch Verkauf von Ingame-Items

Legatus-Bundle fasst alle Schiffe und Upgrades zusammen

Paket beinhaltet über 175 Fahrzeuge und 635 Gegenstände

Kauf nur für Mitglieder des Chairman's Club möglich

Laut offiziellen Angaben hat Star Citizen seit dem Start der Crowdfunding-Kampagne im Dezember 2012 genau 658.193.175 US-Dollar von 5.026.201 Millionen Unterstützern eingesammelt. Das Spiel finanziert sich weiterhin durch den Verkauf von Raumschiffen und anderen Ingame-Items. Während das günstigste Startpaket um die 45 US-Dollar kostet, gibt es jetzt ein neues teuerstes Bundle mit Rekordpreis : 48.000 US-Dollar, in Europa werden sogar satte 53.121,60 Euro fällig.Entwickler Cloud Imperium Games bietet schon seit dem Jahr 2018 einmal im Jahr ein sogenanntes "Legatus-Bundle" an, das alle bisher veröffentlichten Schiffe sowie Mods und Upgrades in einem Paket zusammenfasst. Schon damals hatte das Angebot für 27.000 US-Dollar für große Aufregung gesorgt. Nachdem der Preis im letzten Jahr auf 42.000 Dollar gestiegen war, sorgt man in diesem Jahr erneut für einen Rekord.Käufer erhalten für ihr Geld auch in diesem Jahr alle veröffentlichten und bisher konzipierten Schiffe. Zählt man allen Varianten und Ausprägungen, enthält das Paket damit über 175 Fahrzeuge. Dazu kommt eine Liste an Gegenständen wie Rüstung, Waffen, Upgrades, Mods und andere Ingame-Items, die noch einmal ganze 635 Punkte umfasst.Allerdings: Wie in den Jahren zuvor wird das Bundle nicht für jeden einfach verfügbar sein. Cloud Imperium Games erlaubt den Kauf nur für Mitglieder des sogenannten Chairman's Club . Die Voraussetzung: mindestens Einkäufe im Wert von 1.000 US-Dollar.