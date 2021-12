Hyundai löst Entwicklungs-Abteilung für Verbrennungsmotoren jetzt auf

Das Ende des Verbrennungsmotors in PKW ist absehbar. Der südkoreanische Automobilkonzern Hyundai hat daher nun die entsprechende Entwicklungsabteilung, die das Unternehmen seit 40 Jahren unterhielt, aufgelöst.

Start für großen Konzernumbau

"Der Übergang zur Elektrifizierung ist jetzt unvermeidlich. Unsere eigene Motorenentwicklung ist eine große Errungenschaft, aber wir müssen das System ändern, um zukünftige Innovationen auf der Grundlage der großen Fortschritte der Vergangenheit zu schaffen", erklärte das für die Forschung und Entwicklung zuständige Vorstandsmitglied Park Chung-kook laut einem Bericht der Wirtschaftszeitung Korea Economic Daily in einem Schreiben an die Belegschaft.Das ist allerdings nur ein Bestandteil einer großen Umstrukturierung innerhalb des Unternehmens. Denn insgesamt hängen an der Produktion von Verbrennungsmotoren bisher rund 12.000 Arbeitsplätze im Konzern. Diese sollen über die kommenden Jahre hinweg nach und nach in den neu entstehenden Abteilungen zur Herstellung von Elektrofahrzeugen untergebracht werden.Das gilt so auch für die Beschäftigten in der Entwicklung. "Die meisten Forscher der Abteilung für Motorenkonstruktion sind in das Entwicklungszentrum für Elektrifizierung gewechselt, so dass nur noch einige von ihnen bestehende Motoren modifizieren. Das Entwicklungszentrum für Antriebssysteme wird zu einem Testzentrum für Elektrifizierung, während das Entwicklungszentrum für Antriebsstrangleistung zu einem Entwicklungszentrum für Elektrifizierungsleistung wird", führte Park aus.Mit der Entwicklungsabteilung starte dabei im Grunde der deutlich weitergehende Umbau des gesamten Unternehmens. Nach anfänglicher Zurückhaltung setzt Hyundai nun voll auf rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Denn es ist klar, dass die ganze Automobilbranche diesen Weg gehen wird und die Südkoreaner wollen nun versuchen, sich möglichst früh einen großen Anteil an dem entstehenden Markt zu sichern.