Brandenburg: Tesla bringt das Bundesland international nach vorn

Für Brandenburg ist das entstehende Tesla-Werk nicht nur aufgrund der entstehenden Arbeitsplätze und der möglichen Steuereinnahmen ein Gewinn. Das Land berichtet auch von einer deutlich gestiegenen Nachfrage anderer Investoren.

Deutlicher Aufwärtstrend

Tesla

"Tesla beflügelt den Wirtschaftsstandort", sagte Steffen Kammradt, Chef der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB), gegenüber der Nachrichtenagentur DPA . Lange war es um das Bundesland relativ ruhig, obwohl man den Speckgürtel der Bundeshauptstadt Berlin beheimatet. Die Entscheidung des US-Autokonzerns, sich hier anzusiedeln, wird nach Außen allerdings als Gütesiegel wahrgenommen, hieß es.Das zeige sich unter anderem daran, dass die Wirtschaftsförderung, die ein erster Anlaufpunkt für ansiedlungswillige Investoren ist, schon 2020 trotz der Corona-Pandemie mehr Anfragen erhalten habe als in allen Jahren davor. Hier dürfte es nun noch weiter vorangehen, denn das Land nutzte den Rückenwind, um im Oktober gezielte Kampagnen in den USA, Japan und Südkorea zu starten.Brandenburg befindet sich mitten in einem massiven Strukturwandel. Über Jahrzehnte prägte der Braunkohle-Bergbau den Süden, der demnächst aber komplett verschwinden wird. Die Versuche in den ersten 20 Jahren nach der Wiedervereinigung, neue Industrien anzusiedeln, funktionierten nur teilweise. Nun aber kommt man gar nicht dran vorbei, das Bundesland neu aufzustellen.Der angestrebte Wandel scheint auch sichtbar zu funktionieren. Brandenburg sei zu einem "Place to be" für viele Unternehmen geworden, die sich mit der Mobilität der Zukunft, nachhaltiger Wirtschaft und der Energiewende auseinandersetzen wollen. Förderlich sei es aber durchaus auch, dass der Flughafen BER endlich fertig ist. Probleme sieht man bei der WFBB zukünftig am ehesten daraus erwachsen, dass passende Gewerbeflächen und vor allem auch Fachkräfte für die ansiedlungswilligen Unternehmen knapp werden könnten. Bei letzterem könnte sich allerdings einiges tun: Brandenburg hat sich bereits zum zuzugstärksten Bundesland entwickelt.