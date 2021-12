Tesla "Emissions Test"-Bug lässt das Model 3 unkontrolliert furzen

Tesla macht gerne viel Wind um die weitreichenden Möglichkeiten, die Software-Updates bieten können. Jetzt kommt es in Zusammenhang mit einer Spaß-Funktion aber zu einem Fehler, der dem Betroffenen ziemlich stinkt. Bei jeder Öffnung der Türen furzt das Model 3.

Da wird der Spaß mit dem Software-Update vom Winde verweht

"Mein Tesla hört nicht auf zu furzen"

Tesla liefert aktuell das 2021 Holiday Update aus und bringt damit neben unzähligen weiteren Anpassungen ein neues Benutzerinterface für Model 3 und Y und die Option, eine Toter-Winkel-Kamera zu aktivieren. Abseits der zweifelsfrei nützlichen Anpassungen kommt die neue Firmware aber auch mit einigen Spaß-Funktionen daher - unter anderem einer Lightshow. Wie Teslarati schreibt, kann es genau bei einem solchen Feature im Model 3 aktuell zu einem "seltsamen und unfreiwillig komischen (scheinbaren) Fehler" kommen.Das Model 3 verfügt schon seit 2018 über den sogenannten "Emissions Testing"-Modus, liebevoll von der Community auch "Fart Mode", also "Furz-Modus", genannt. Wie der Name vermuten lässt, verbirgt sich dahinter die Möglichkeit, an verschiedenen Stellen des Fahrzeugs unterschiedliche Furz-Geräusche auslösen zu können - es ist zweifelsfrei der ausgefeilteste Abgas-Modus der Autobranche. Im Tesla-3-Subreddit meldet sich jetzt aber eben jüngst ein Nutzer zu Wort, bei dem genau hier ein Fehler für dicke Luft sorgt.Demnach habe er auf jede erdenkliche Art versucht, den "Emissions Testing"-Modus zu deaktivieren. "Mein Tesla furzt aber trotzdem jedes Mal, wenn ich die Tür öffne", so die verzweifelte Beschreibung. Mittlerweile hat der Nutzer auch ein kurzes Video nachgereicht, das es externen Beobachtern erlaubt, die offenbar windige Sachlage selbst zu beurteilen.Zu guter Letzt sorgte dann aber wohl ein simpler Soft-Reset für eine Entspannung der Lage. "Was für eine Erleichterung", "Gut zu hören, dass sich das Problem verflüchtigt hat", so nur einige der Kommentare zur Lösung des Problems.