SpaceX erlebt gerade großen Corona-Ausbruch im Hauptquartier

Elon Musks SpaceX ist längst zu einem essentiellen Standbein der Raumfahrt geworden und entsprechend hat jede Störung des Betriebs potenziell schwerwiegende Folgen. Und diese drohen nun, denn im Hauptquartier in Hawthorne gibt es einen großen Corona-Ausbruch.

SpaceX beschwichtigt

Die Covid-19-Variante Omikron hat ihren traurigen Siegeszug auf der ganzen Welt angetreten und richtet schon viel Schaden an. Dazu kommt, dass die bisher wirksamen Impfungen dringend aufgefrischt werden müssen, in diesem Punkt hinken die USA hinterher und verspielen die Impf-Fortschritte, die man in den ersten Monaten des Jahres erreichen konnte.Beides spielt nun womöglich im kalifornischen Hawthorne eine Rolle, denn im Noch-Hauptquartier von SpaceX wurden aktuell mindestens 132 Corona-Fälle erfasst. Das geht aus Daten der lokalen Gesundheitsbehörde Los Angeles County Department of Public Health hervor und stellt laut einem Bericht von Space.com etwa ein Viertel aller Arbeitsplatzinfektionen im Bezirk LA County dar - insgesamt sind es knapp 500.SpaceX versuchte allerdings in einem Statement, den Ausbruch kleinzureden bzw. verwies darauf, dass dieser nichts mit der Situation am Arbeitsplatz zu tun hätte: "Von den 132 gemeldeten 'Ausbruchsfällen' wird nur in einem Fall vermutet, dass er am Arbeitsplatz aufgetreten ist."Weiter heißt es: "132 ist auch die Gesamtzahl der Fälle, die seit einem Fall im September gemeldet wurden, und diese Zahl schließt auch Mitarbeiter ein, die möglicherweise mehrere Wochen im Urlaub waren, zur Arbeit zurückkehrten und bei SpaceX einen Covid-Test erhielten, der positiv ausfiel."Die gemeldete Zahl ist im Hinblick auf die Gesamtzahl der Mitarbeiter in Hawthorne relativ klein, denn in der kalifornischen Raketenfabrik sind insgesamt rund 6000 Menschen beschäftigt. Dennoch wird bei SpaceX genauer hingesehen, auch weil CEO Elon Musk immer wieder durch umstrittene Aussagen hinsichtlich Corona aufgefallen ist.