Downgrade empfohlen: Pixel 6-Nutzer klagen über Netzwerkprobleme

Die neue Google Pixel 6-Familie hat nach dem letzten Update mit Netzwerkproblemen in Europa zu kämpfen. Derzeit wird empfohlen die Aktualisierung nicht zu installieren - oder gegebenenfalls wieder zu deinstallieren.

Fehlersuche läuft, die Ursache ist unklar

Problem wird untersucht

Google

Google hatte für das Pixel 6 und Pixel 6 Pro Anfang dieser Woche den Android Dezember-Patch veröffentlicht. Damit war man schon spät dran, es hatte sich aus nicht genannten Gründen in diesem Monat etwas verzögert. Nun melden sich aber Nutzer, die das Update bereits erhalten haben mit einer Reihe Fehlermeldungen. Nach der ersten Sichtung scheinen sich die Probleme auf Europa und auf die Netzwerkverbindungen zu konzentrieren.Zunächst gab es Meldungen von Betroffenen in Deutschland, Frankreich, Belgien und Spanien, die alle über einen spürbaren Verlust des Netzwerksignals auf ihren Geräten berichtet. Das geht so weit, dass Geräte in vielen Fällen überhaupt keine Mobilfunkverbindung erhalten. Dadurch wurden Telefongespräche unterbrochen oder kamen erste gar nicht zustande - was in einem Notfall ernste Folgen haben dürfte. Berichte über das Problem sind auf Reddit, in den Support-Foren von Google und mittlerweile im Google Issue Tracker aufgetaucht.Die Ursache für das Problem ist nicht klar. Der Dezember-Patch ist sicherlich der Schuldige für diese Netzwerkprobleme auf Pixel 6-Geräten. Einige Nutzer, vor allem auf Reddit, spekulieren, dass Google möglicherweise das falsche Update mit dem A1-Update anstelle von A4 ausgerollt hat: Die A1-Version ist für globale, nicht gesperrte Geräte gedacht, die bei Betreibern verwendet werden, die keine spezifischen Änderungen verlangen. Das A4-Update ist nur für diese bestimmten Netzbetreiber bestimmt. Der Fehler scheint jedoch nach weiteren Recherchen unabhängig davon aufzutreten, welcher Build installiert ist.Ein Google-Sprecher hat bereits gegenüber dem Online-Magazin 9to5Google eine Stellungnahme abgegeben, sagte dabei aber, dass das Problem mit den Konnektivitätsproblemen nicht mit dem Software-Build zusammenhängt, wie viele spekulierten. Das Unternehmen sagt, dass die Builds, die ausgerollt wurden, nicht falsch sind und dass beide Updates die gleichen Features und Funktionen haben und dass es "keinen Vorteil" gibt, eine Version gegenüber einer anderen in verschiedenen Regionen zu verwenden.Google fügte hinzu, dass es dieses Problem "aktiv untersucht" und weitere Informationen zur Verfügung stellen wird, sobald sie verfügbar sind. Derzeit ist daher die beste Lösung, ein Downgrade auf einen früheren Patch durchzuführen.