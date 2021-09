Pixel 6: Google zeigt erstes Video und verrät wohl auch das Datum

Erscheint wohl am 19. Oktober

Das Video, das Google vor kurzem veröffentlicht hat, kann und muss man als Teaser bezeichnen, allerdings ist das Pixel 6 in dem 30 Sekunden langen Video mehrfach gut zu erkennen. Es ist in diversen Alltagssituationen zu sehen, Google betont, dass das Smartphone ein Gerät ist, das sich an die Bedürfnisse des Nutzers anpasst.Google teilt im Video auch mit, dass das Pixel 6 im "Herbst 2021" kommt, ein konkretes Datum ist im Werbeclip allerdings noch nicht zu finden. Allerdings kann man dieses durchaus herausfinden, jedenfalls vermutlich: Denn auf Instagram hat der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View über sein "Made by Google"-Konto ein Bild veröffentlicht, das die unterschiedlichen Material You Android 12-Widgets auf dem Pixel 6 zeigt. Android Police hat sich das Bild bzw. die Widgets näher angesehen und konnte ein interessantes Detail entdecken, nämlich einen Verweis, auf einen Dienstag, den 19. Dabei wird zwar nicht der Monat genannt, allerdings gibt es dieses Jahr nur noch eine solche Kombination aus Wochentag und Tag im Monat, nämlich den 19. Oktober.Daraus kann man durchaus schließen, dass das Pixel 6 an diesem Tag tatsächlich erscheint bzw. vorbestellt werden kann. Dass das Datum wohl tatsächlich stimmt, ist durchaus wahrscheinlich, denn Unternehmen verstecken solche Informationen sehr gerne im Datum.Das Pixel 6, das auch in einer Pro-Variante auf den Markt kommen wird, wird ein 6,4 Zoll/90Hz FHD+ bzw. 6,7 Zoll/120Hz QHD+ großes Display haben, unter der Haube steckt ein selbst entwickelter SoC namens Tensor.