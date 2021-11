Pixel 6 (Pro): Vorbesteller-Geschenk nicht lieferbar, Google bietet Ersatz

Google hatte zum Launch des Pixel 6 und Pixel 6 Pro für seine Kunden ein attraktives Paket geschnürt: Wer die neuen Android-Flaggschiffe vorbestellt, bekommt zusätzlich hochwertige Bose 700 Kopfhörer mit ANC. Einige Vorbesteller erhalten jetzt aber doch eine andere Prämie.

Wie Kollege Caschy unter Berufung auf eine E-Mail eines Lesers berichtet, hat Google offenbar Probleme, die Bose-Kopfhörer wirklich allen berechtigten Vorbestellern zur Verfügung zu stellen. Beim Versuch, die versprochene Dreingabe über die von Google dafür eingerichtete Website anzufordern, erhalten die betroffenen Kunden jetzt die Information, dass Google ihnen stattdessen eine alternative Prämie zuschicken muss.Google zufolge sei die "hohe Popularität" des Angebots dafür verantwortlich, dass die Bose Noise Cancelling Headphones 700 "derzeit nicht erhältlich" sind. Stattdessen will Google den Kunden jetzt "ein unglaubliches Limited-Edition-Bundle" spendieren. Sie erhalten stattdessen die erst vor wenigen Monaten in den Markt gestarteten Bose QuietComfort 45 ANC-Kopfhörer, die eine sehr ähnliche Ausstattung bieten, aber ein klassisches Design haben.Die Bose QC45 wurden vielfach hoch gelobt und werden offiziell zu einer mit 349,95 Euro genau 50 Euro niedrigeren UVP verkauft als die Bose 700, für die der Hersteller 399,95 Euro als unverbindliche Preisempfehlung aufruft. Diesen Preisunterschied will Google mit einem Gutschein für seinen Store im Wert von 75 Euro ausgleichen, so dass sich rein rechnerisch ein Wert für den neuen Vorbesteller-Bonus von 424,95 Euro statt knapp 400 Euro ergibt.Wie schon bei den immer längeren Lieferzeiträumen nach dem Launch der neuen Pixel-Smartphones ist auch der Engpass bei den Prämien wohl auf ein größer als erwartet ausgefallenes Interesse an den neuen Google-Geräten zurückzuführen. Google selbst hatte bereits kurz nach dem Start verlauten lassen, dass man nicht mit einer derart großen Nachfrage gerechnet hatte. Derzeit ist vor allem das Google Pixel 6 Pro schlecht lieferbar, während das günstigere, aber eben auch nicht ganz so gut ausgestattete Google Pixel 6 leichter zu haben ist.