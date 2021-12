Windows 11: Microsoft hält an überfüllten "Alt + Tab"-Menüs fest

Nachdem sich die teils unübersichtlichen "Snap Groups" bereits in der Taskleiste von Windows 11 eingenistet haben, hält Microsoft an seinen Plänen fest, diese auch in die "Alt + Tab"-Ansicht aufzunehmen. Dieser Schritt geht aus der letzten Insider Preview des Jahres hervor.

Bei mehreren "Snap Groups" geht die Übersichtlichkeit verloren

Windows 11 Build 22523: Weitere Änderungen und Verbesserungen

Wir haben Snap-Gruppen in ALT + TAB und in der Task-Ansicht für alle Insider im Dev Channel ausgerollt, so wie man sie sieht, wenn man mit dem Mauszeiger über geöffnete Anwendungen in der Taskleiste fährt.

Wenn der Datei-Explorer auf diesem PC geöffnet ist, ist die Option "Medienserver hinzufügen" und (falls zutreffend) "Medienserver entfernen" jetzt verfügbar, wenn Sie auf das "..." in der Befehlsleiste klicken.

Als Teil unserer laufenden Bemühungen, die Einstellungen aus der Systemsteuerung in die Einstellungen-App zu übernehmen:

Links zu Programmen & Funktionen in der Systemsteuerung öffnen sich nun zu Einstellungen > Apps > Installierte Apps.

Wir verschieben die Deinstallation von Updates (für kumulative Updates usw.) von der Systemsteuerung auf eine neue Seite in den Einstellungen unter Einstellungen > Windows Update > Updateverlauf.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Das kürzlich erschienene Insider Preview Build 22523 ändert nicht nur die Einstellungen für Update-Deinstallationen, sondern bekräftigt auch Microsofts Pläne, die "Alt + Tab"-Ansicht unter Windows 11 um die so genannten "Snap Groups" zu erweitern. Seit Anfang November wird die Funktion ausgerollt, die angepinnte Fenster auch außerhalb der Taskleiste in Gruppen darstellt. Mit der Einführung des jüngsten Updates im Dev-Kanal erhalten nun alle Insider Zugriff auf die Neuerung, die eigentlich für eine bessere Übersicht von geöffneten Apps sorgen soll.Es ist davon auszugehen, dass vor allem bei PCs mit mehreren Monitoren und somit einer Vielzahl angepinnter Apps die Übersichtlichkeit verloren geht. In der beliebten "Alt + Tab"-Ansicht wären dann nicht nur die einzelnen geöffneten Fenster zu sehen, sondern auch sämtliche Gruppen, in denen sie enthalten sind. Der oben dargestellte Screenshot zeigt eine vergleichsweise harmlose Variante mit nur einer "Snap Group", doch welches Ausmaß die Funktion annehmen kann, ist aktuell bereits in der Taskleiste zu sehen. Die automatische Gruppierung gehört zu den wenigen Funktionen, die als Nachteile von Windows 11 gelten.Im Gegensatz zu den aufgezwungenen "Snap Groups" innerhalb der Taskleiste scheint es Microsoft jedoch weiterhin zu ermöglichen, diese innerhalb der "Alt + Tab"-Ansicht zu deaktivieren. Eine Option, die sich viele Windows 11-Nutzer auch für die Gruppierung im Allgemeinen wünschen. Bisher steht nicht fest, wann das neue Multitasking-Menü vom Dev- über den Beta-Kanal seinen Weg bis in die finalen Versionen des Betriebssystems finden wird. Zur Deaktivierung solltet ihr euch die Einstellungen "System -> Multitasking -> Fenster andocken" bereits vormerken.