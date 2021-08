Wikipedia-Vandalismus: Hakenkreuz-Hintergrund auf tausenden Seiten

Die Wikipedia-Seiten diverser prominenter Persönlichkeiten wurden jüngst offenbar von einem "Vandalen" mit Hakenkreuzen versehen. Zunächst wurden einige Nutzer der Online-Enzyklopädie auf den Fall aufmerksam. Mittlerweile haben die Administratoren durchgegriffen.

Template für über 53.000 Wikipedia-Einträge manipuliert

Wie unter anderem Engadget berichtet, tauchten gestern zahlreiche Meldungen von Wikipedia-Nutzern auf, laut denen bei der englischsprachigen Version der Online-Enzyklopädie zahlreiche Einträge mit einem riesigen Hakenkreuz inklusive der dazugehörigen Farbgebung im Stil der üblichen NS-Propaganda versehen wurden.Konkret betraf das Problem die Einträge für diverse bekannte Persönlichkeiten, darunter die Seiten zu US-Präsident Joe Biden, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, den Sängerinnen Madonna und Jennifer Lopez, dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, dem britischen Ex-Premierminister Tony Blair und sogar dem früheren Staatschef der Sowjetunion Josef Stalin.Insgesamt wurde das Hakenkreuz wohl auf über 53.000 Wikipedia-Einträgen angezeigt, so dass es wohl vielen Nutzern bei ihrem Zugriff begegnet sein dürfte. Möglich wurde dies, weil der Angreifer ein Template bearbeitete, das auf einer Vielzahl von Eintragsseiten der Wikipedia verwendet wird. Auf diesem Weg wurde also nicht der eigentliche Inhalt der Seiten bearbeitet, sondern die Vorlage für die Ausgabe im Browser und das Seitendesign.Normalerweise sind die meisten Seitenvorlagen der Wikipedia wie viele der jüngst von dem "Hakenkreuz-Hack" betroffenen Einträge vor dem Zugriff und der Veränderung durch normale Nutzer geschützt. Einige Templates können aber, wie in diesem Fall, ohne besonderen Schutz bearbeitet werden. Die Admins der Wikipedia haben als Reaktion auf die jüngste Aktion begonnen, mehr Templates für den Zugriff durch unautorisierte Editoren zu sperren.Nach Angaben der meist freiwillig arbeitenden Administratoren wurde die Vandalismus-Aktion innerhalb weniger Minuten bemerkt und beseitigt. Der dafür verantwortliche Nutzer ist dauerhaft gesperrt. Zunächst hatte die Person übrigens unverdächtige Bearbeitungen vorgenommen und ihren Teil zur Pflege des kostenlosen Angebots der Online-Enzyklopädie beigetragen.