Netflix baut mit N-Plus eine eigene Hintergrund-Plattform auf

Bei Netflix sucht man nach neuen Wegen, mit denen man sich von der zunehmenden Konkurrenz abheben und die führende Position sichern kann. Ausschließlich funktioniert dies mit selbst produzierten Inhalten nicht, N-Plus soll es nun richten.

Podcasts, Playlists und mehr

Die Neustarts der Woche im Überblick

Siehe auch:

Dabei handelt es sich um eine neue Plattform, mit der die Eigenproduktionen noch deutlich stärker als bisher in den Fokus gerückt werden sollen als bisher. Den Nutzern sollen hier umfangreiche Informationen zu den Serien und Filmen gegeben und ein Blick hinter die Kulissen geboten werden. Das geht zumindest aus den bisher noch spärlichen Angaben seitens des Unternehmens hervor.Auf N-Plus kann man voraussichtlich Inhalte wie Podcasts mit Produzenten und Schauspielern, nutzergenerierte Playlists und verschiedenes mehr erwarten. Vieles sind aber erst einmal noch reine Ideen, die aufgrund einer Umfrage bekannt wurden. Mit dieser will das Unternehmen auskundschaften, für welche Inhalte und Formate sich die User auf einer entsprechenden Plattform interessieren würden.Für interessierte User dürfte hier durchaus so manches zu finden sein, das sich bisher mit deutlich breiterem Fokus in Medien-Magazinen oder Programmzeitschriften wiederfand. Als hauseigener Dienst könnte N-Plus hier deutlich mehr zu jenen Serien und Filmen liefern, die die Abonnenten dann auch direkt anschauen können. Anderswo liest man hingegen vielleicht ein Interview zu einer neuen Serie, die man dann aber gar nicht ansehen kann.Der Marketing-Effekt soll sich aber nicht nur auf Bestandskunden beschränken. User könnten nämlich auch eigene Playlists außerhalb des Streaming-Dienstes öffentlich machen. Wer noch kein Abonnent ist, bekäme dann statt der Inhalte selbst entsprechende Trailer präsentiert, die dann vielleicht doch dazu führen könnten, dass ein bezahlter Zugang erworben wird. Welcher Zeitrahmen für den Aufbau von N-Plus vorgesehen wurde, ist derzeit noch unklar.