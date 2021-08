Hintergrundeffekte: Neue Funktionen für Microsoft Teams Web-Version

Nutzer der Web-Version von Microsoft Teams profitieren zeitnah von diversen Hintergrundeffekten für Videokonferenzen, die bislang dem Desk­top-Client des Kommunikationstools vorbehalten waren. Die neuen Funktionen werden im Laufe des Septembers erwartet.

Microsoft beschreibt die Umsetzung wie folgt: "Wenn Sie Teams im Internet verwenden, können Sie den Hintergrund entweder unscharf machen oder ihn vollständig durch die in der Videokonferenz oder dem Anruf bereitgestellten Bilder ersetzen. Hinweis: Das Unscharfmachen oder Ersetzen des Hintergrunds verhindert möglicherweise nicht, dass sensible Informationen für andere Personen in dem Anruf oder der Besprechung sichtbar sind."

Microsoft Teams: Slack-Konkurrent für Office 365

Die Redmonder bestätigen innerhalb ihrer Office 365-Roadmap (via Dr. Windows ) die Arbeiten an Hintergrundeffekten für Microsoft Teams "on the web", die als Alternative zur klassischen Desktop-App zur Verfügung steht. Die Arbeiten wurden erst vor wenigen Tagen aufgenommen, doch die Entwickler scheinen zügig voranzuschreiten, weshalb eine Aktualisierung bereits für den nächsten Monat ansteht.Da Microsoft bereits an einer "Teams 2.0"-Version auf Basis von Chromium Edge WebView 2 arbeitet, scheint es längst überfällig, die Web-Version des beliebten Tools auf den gleichen Stand der Desktop-App zu bringen. Ziel dürfte es sein, bis zum Release von Windows 11 eine einheitliche Basis zu schaffen. Einen ersten Ausblick auf die neue Version von Microsoft Teams gab eine vorab durchgesickerte Insider Preview vor wenigen Wochen, die neben niedrigeren Systemanforderungen und schnelleren Ladezeiten jedoch weiterhin einige Funktionen vermissen lies.In den letzten Tagen bestätigte Microsoft zudem neue Möglichkeiten für den Transfer von Teams-Anrufen auf Smartphones, die Aufnahme von Meetings und den Schutz gegen Phishing-Links