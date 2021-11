Feier zum 20. Xbox-Jubiläum: Ab 19 Uhr lädt Microsoft zum Livestream

Große schwarze Box mit grünem X: Vor 20 Jahren nahm die Geschichte der Xbox ihren Anfang, zum Jubiläum lädt Microsoft zum Livestream-Event. Ab 19 Uhr deutscher Zeit will das Unternehmen dabei in Erinnerungen schwelgen und vielleicht auch in die Zukunft schauen.

Vom roten Ring des Todes bis hin zur Einfach-Überall-Xbox

Wilde Spekulationen im Netz

Die Xbox markiert für Microsoft den Aufbruch in ein völlig neues Zeitalter, das genau heute vor 20 Jahren offiziell seinen Anfang nahm - zumindest nach der Interpretation Microsofts, das hier den Verkaufsstart in den USA als Stichtag anlegt. Auch viele Nutzer haben über die letzten zwei Jahrzehnte wohl reichlich persönliche Geschichten mit der Microsoft-Konsole gesammelt - und rund um den roten Ring des Todes vielleicht auch das eine oder andere Trauma.All diesen Erinnerungen widmet Microsoft heute ab 19 Uhr deutscher Zeit bei der "Xbox Anniversary Celebration" einen Livestream-Event, der auf den offiziellen Xbox-Kanälen auf YouTube Twitch und Facebook verfolgt werden kann. Im Vorfeld der Veranstaltung hält sich Microsoft dabei mit Informationen zum Inhalt noch sehr zurück. "Wir freuen uns, diesen Meilenstein mit euch zu feiern, indem wir einige unserer Lieblingsmomente aus den letzten 20 Jahren Xbox zelebrieren" so Microsoft-Mitarbeiter Will Tuttle in der Ankündigung auf Xbox Wire Die Geschichte der Xbox ist dabei natürlich untrennbar mit der Halo-Reihe verbunden. Und so gibt sich das Netz natürlich auch der Hoffnung hin, dass es heute Neuigkeiten geben könnte. Schon seit längerem war dabei über einen möglichen Frühstart des Multiplayer-Teils von Halo Infinite spekuliert worden. Vor wenigen Tagen wurden diese Spekulationen durch Hinweise im Xbox Store-Code befeuert - dort findet sich ein Vermerk auf ein "Pre Order Release Date" am 15.11.2021.Zu guter Letzt liegt die Vermutung nahe, dass Microsoft überarbeitete Versionen von alten Xbox-Klassikern ankündigen könnte. So hat man mit der Übernahme von Bethesda hier beispielsweise eine gute Grundlage für aufgehübschte Neuveröffentlichungen beliebter Titel geschaffen.