Xbox Series X & Xbox One: Microsoft veröffentlicht September-Update

Microsoft aktualisiert sein Gaming-Portfolio und kündigt Software-Updates sowohl für die Xbox Series X/S und Xbox One, als auch für die Xbox-App auf Windows-PCs an. Remote Play, Cloud-Gaming, der Game Pass und Edge stehen im Mittelpunkt des September-Patches.

Remote Play, Play Later-Funktion und neuer Microsoft Edge

Mit seinen beinahe monatlichen Updates konzentrieren sich die Redmonder nicht länger nur auf Konsolen-Spieler, vor allem das systemübergreifende Ökosystem rückt in den Fokus . Damit einher gehen unter anderem die nochmals hervorgehobenen Verbesserungen der Xbox-App für Windows-Geräte, die es bereits seit geraumer Zeit ermöglicht, Xbox-Spiele über den Game Pass und die xCloud auf den PC zu streamen. Gleiche Features stehen auch für die passenden Apple iOS- und Google Android-Apps bereit.Ebenso ist seit mehreren Tagen das Remote Play von Xbox-Konsolen auf PCs verfügbar. Besitzer einer Xbox Series X , Series S oder Xbox One können somit über die Xbox-App auf Konsolenspiele zugreifen, unter anderem ebenfalls via Cloud-Zugriff. Weiterhin geht Microsoft auf ein verbessertes "Play Later"-Feature ein, das in Verbindung mit dem Game Pass Insidern bereits bekannt sein dürfte. Game Pass-Spiele können somit als Favoriten und zum späteren Spielen markiert werden, sodass eine Art persönlicher Filter entsteht, sollte man bei über 100 Titeln innerhalb der Flatrate den Überblick verlieren.Das September-Update für Xbox-Konsolen bringt als wirkliche Neuheit eine aktualisierte Version des Microsoft Edge-Browsers hervor. Mit ihm geöffnete Tipps und Anleitungen zu Xbox-Spielen können nach dem Update an andere Geräte gesendet werden, um den Spielfluss nicht zu unterbrechen. Ebenso unterstützt der Browser nun die Eingabe mit angeschlossenen Mäusen und die systemübergreifende Synchronisierung über den Microsoft-Account. Edge-Nutzer können ihre Einstellungen somit einfacher vom PC auf die Konsole übertragen.Die Aktualisierung wird in Wellen ausgerollt und steht bereits jetzt auf ersten Xbox Series X/S- und Xbox One-Konsolen zum Download bereit.