Cloud-Gaming auf Konsolen: Microsoft testet Feature mit Xbox-Insidern

Microsoft hat damit begonnen, Cloud-Gaming auf den Xbox-Konsolen zu testen. Ein Teil der Insider hat jetzt die Möglichkeit, das neue Feature auszuprobieren. Mit der Cloud-Gaming-Funktion können Spiele gestreamt werden, ohne sie vorher herunterladen und installieren zu müssen.

Dienst befindet sich in der Beta-Phase

Das Redmonder Unternehmen hat angekündigt , dass Cloud-Gaming nun im Alpha- sowie im Skip-Ahead-Ring zur Verfügung steht. Microsoft hat die Insider, die das neue Feature testen können, zufällig ausgewählt. Sollten in der Testphase keine Probleme auftreten, könnte die Funktion bald von allen Konsolen-Besitzern genutzt werden. Um am Insider-Programm teilzunehmen, muss die Xbox Insider Hub-App aus dem Microsoft Store heruntergeladen werden. In der App lässt sich dann auch der gewünschte Preview Ring auswählen.Da einige Titel, die über den Cloud-Dienst angeboten werden, nicht nativ auf der Xbox One gespielt werden können, verwandelt der Service das Gerät zukünftig in eine Next-Gen-Konsole. Der Microsoft Flight Simulator steht beispielsweise nicht direkt für die Xbox One, sondern nur für die Xbox Series S/X , für Xbox Cloud Gaming und für PC zur Verfügung. Momentan gibt es auf der Xbox One aber noch keinen Support für die neueren Spiele. Xbox Cloud-Gaming unterstützt derzeit Streaming mit bis zu 1080p und 60 Bildern pro Sekunde.Xbox Cloud-Gaming befindet sich momentan noch in der Beta-Phase und ist schon seit einiger Zeit für Nutzer, die den Xbox Game Pass Ultimate abonniert haben, verfügbar. Die Funktion kann auf PCs sowie auf Android- und iOS-Geräten verwendet werden. Die meisten Spiele können entweder mit Hilfe eines Touchscreens oder mit dem Xbox Wireless Controller gesteuert werden. Die Ultimate-Version des Game Pass kann für nur einen Euro getestet werden. Anschließend wird das Abo zum Preis von 12,99 Euro pro Monat weitergeführt.