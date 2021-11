Microsoft Event am 9.11.: Kommt der Billig-Laptop mit Windows 11 SE?

Microsoft lädt schon in der kommenden Woche zu einem weiteren Event mit Neuvorstellungen ein. Was man dabei erwarten darf, ist noch unbekannt - es geht aber um neue Wege im Bildungsbereich und gerüchteweise um einen Billig-Laptop. Das Motto ist "Reimagine".

Neue Hardware auf dem Weg?

Das hat der Konzern über den Education Blog bekannt gegeben. Da heißt es, dass man am 9. November über die nächsten Entwicklungen im Bildungsbereich diskutieren will: "Die Welt der Bildung entwickelt sich nach einem der umwälzendsten Jahre in unserer Branche rasch weiter. Auch wenn das vergangene Jahr für Führungskräfte in allen Bereichen eine Herausforderung darstellte, hat die Verlagerung auf Fernunterricht und hybrides Lernen die Art und Weise, wie wir denken, lehren und lernen, grundlegend verändert", so das Microsoft Education-Team.Das Event steht unter dem Titel "Reimagine" und soll am 9. November ab 18 Uhr deutscher Zeit laufen. Laut Microsoft soll die Veranstaltung "die durch die Pandemie entstandenen Lücken schließen".Dem Blogbeitrag zufolge will Microsoft bei der Veranstaltung "neue und bestehende Lösungen von Microsoft Education" diskutieren. Man darf daher wohl vor allem neue oder verbesserte Software-Lösungen und allgemein neue Angebote für den Bildungsbereich erwarten. Allerdings gibt es auch seit längerem Gerüchte zu einem eigenständigen, neuen Hardwareprodukt von Microsoft speziell für Schüler und Studenten.Wie wir bereits berichteten , hat die Gerüchteküche schon vor einigen Wochen von einem besonders günstigen EDU-Laptop erfahren. Der Codenamen für dieses neue Notebook soll "Tenjin" sein. Wie es heißt, plant der Konzern in Kooperation mit Intel einen nur 11 Zoll großen Laptop mit " Windows 11 SE". Der mobile Rechner soll eine Basisausstattung bekommen, die ihn günstig, aber nicht allzu schwach dastehen lässt und alle Aufgaben bewältigen kann, die ein Schüler zum Lernen benötigt.Ob das so weit stimmt, werden wir am 9. November erfahren. Wie bei Microsoft-Veranstaltungen üblich, werden auch besondere Gäste zu Wort kommen. Laut Microsoft wird der mehrfach ausgezeichnete Künstler, Schauspieler, Autor und Aktivist Common anwesend sein.