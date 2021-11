Android 12L: Diese Smartphones erhalten das neue Feature-Update

Google gibt neue Details zum kommenden Android 12L-Update bekannt und bestätigt dabei, welche Pixel-Geräte die Aktualisierung für "große Displays" im kommenden Jahr erhalten werden. Der Zwischenschritt hin zu Android 13 wird bis zurück zum Google Pixel 3a verteilt.

Aktuell befindet sich Android 12L in einer Developer-Preview. Ab Dezember, bis hinein in den Februar, sollen insgesamt drei Beta-Versionen verteilt werden. Der finale Release ist hingegen noch für das erste Quartal 2022 geplant. Es war natürlich zu erwarten, dass die aktuellen Pixel 6 und Pixel 6 Pro ( im Test ) sowie deren Vorgänger der Pixel 5-Baureihe an der Beta teilnehmen können und auch vom finalen Update profitieren, doch sogar Besitzer des älteren Pixel 3a (XL) dürfen sich auf die neue Software freuen.Mit Android 12L beschreibt Google einen so genannten "Feature Drop", wobei der Buchstabe "L" für Large im Namen bereits auf die Kernzielgruppe hindeutet. Nutzer von Pixel-Modellen und anderen Smartphones, Foldables oder sogar Android-Tablets mit großem Display können mit einer Optimierung rechnen. Statt Inhalte einfach nur in einer angepassten Skalierung anzuzeigen, sollen diese mit dem Update soweit aufpoliert werden, dass sie von größeren Bildschirmen tatsächlich profitieren. Ein Bereich, den Google lange Zeit vernachlässigt hat.Wie wir bereits in der letzten Woche die Situation eingeschätzt haben: Dies macht bereits deutlich, dass Google neben Smartphones mit faltbaren Displays auch den Bereich der größeren Android-Tablets und deren produktive Nutzung mit Android 12L ins Visier nimmt.Letztlich will man also die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Android-Tablets auch besser mit den Apple iPads und Windows-Tablets bzw. 2-in-1s wie dem Microsoft Surface Go, Pro oder Pro X konkurrieren können.