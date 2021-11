Android 12: Google schickt falsches Update an ältere Smartphones

Google hat auf die falschen Knöpfe gedrückt und Nutzer:innen ein neues Android 12-Update zur Installation angeboten. Leider erwies sich dieses Update als eine betreiberspezifische Version des Betriebssystems ohne offensichtliche Änderungen, was Viele verwirrte.

In den letzten Tagen hat Google scheinbar ein neues Update für ältere Pixel-Smartphones weltweit ausgerollt. Das Update hatte eine beträchtliche Größe - über 1,5 GB - und brachte keine offensichtlichen Änderungen an den Geräten. Das mysteriöse Update verwirrte die Nutzer:innen, die sich auf Reddit versammelten und es hagelte Tickets auf der Google-Support-Seite . Klar - die Leute wollten herausfinden, ob sich etwas geändert hatte.Später stellte sich heraus , dass es sich bei dem Update tatsächlich um eine vollständige Neuinstallation des Betriebssystems auf die Verizon-spezifische Version von Android 12 handelte. Es ist unklar, was sich bei der betreiberspezifischen Version tatsächlich geändert hat, da außer der Versionsnummer des Betriebssystems keine Änderungen festzustellen waren.Das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro waren die einzigen Geräte, die die Aufforderung nicht erhielten, während die Pixel vom Pixel 3A bis hin zum Pixel 5 betroffen waren. Die Aufforderung selbst erregte das Misstrauen von vorsichtigen Pixel-Eignern, denen die Ähnlichkeit mit der Aufforderung auffiel, die bei der Aktualisierung ihrer Geräte von Android 11 auf Android 12 Anfang letzten Monats gesendet wurde.Glücklicherweise sehen diejenigen, die die Aktualisierung ihrer Geräte verschoben haben, die Benachrichtigung nicht mehr, und Google hat die Aktualisierung aus dem Aktualisierungsmenü entfernt.Denen, die ihre Geräte aktualisiert haben, wurde versichert, dass ein zukünftiges Update ihre Geräte auf die korrekte, vom Netzbetreiber bereitgestellte Version von Android 12 zurücksetzen wird.Also, falls Ihr das mysteriöse Update installiert habt: Es gibt nicht viel zu befürchten! Solltet Ihr aber dennoch irgendwelche Änderungen festgestellt haben, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.