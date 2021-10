WhatsApp: Google verbessert Chat-Mitnahme von iPhone zu Android

Die Mitnahme von WhatsApp-Chats , -Fotos und -Videos ist bei einem Smartphone-Wechsel nicht immer einfach. Vor allem dann nicht, wenn es sich um verschiedene Betriebssysteme handelt. Bisher exklusiv für Samsung-Modelle, zeigt Google einen einfachen Weg für (fast) alle Nutzer.



Die einfache WhatsApp-Übertragung von iPhone zu Android Die einfache WhatsApp-Übertragung von iPhone zu Android

Kabelgebundene Übertragung nur für Samsung, Pixel und Android 12

WhatsApp für Android: APK-Version

Wer seinen WhatsApp-Verlauf zwischen Geräten mit Apple iOS und Google Android kopieren wollte, war bislang oft auf Software von Drittanbietern angewiesen, die in vielen Fälle weder vertrauenswürdig wirkt, noch zufriedenstellend funktioniert. Bereits Anfang September wurde dieser Schritt von offizieller Seite aus vereinfacht, in dem die Übertragung von WhatsApp-Chats und -Medien von iPhones auf Samsung-Smartphones über die im Messenger integrierten Tools ermöglicht wurde. Nun weitet Google die Kompatibilität aus.Das Unternehmen hinter der Suchmaschine gibt in einem neuen Blog-Beitrag bekannt, dass man den Transfer via "USB-C auf Lightning"-Kabel ab sofort für alle Pixel-Modelle und diejenigen Geräte anbietet, die ab Werk mit dem neuen Android 12-Betriebssystem ausgeliefert werden. Ob und wann ältere Smartphones eine solche Möglichkeit erhalten oder ob zeitnah auch eine kabellose Übertragung der WhatsApp-Chats möglich ist, wird nicht genannt."Alles, was Sie brauchen, ist ein USB-C-auf-Lightning-Kabel, um loszulegen. Schließen Sie einfach Ihre Telefone an und scannen Sie einen QR-Code auf Ihrem iPhone, wenn Sie beim Einrichten Ihres neuen Android-Geräts dazu aufgefordert werden, um WhatsApp zu starten und alle Ihre Unterhaltungen, Medien und mehr auf Ihr neues Gerät zu übertragen."Bekanntlich können über diesen Weg auch klassische SMS bzw. iMessages, Fotos, Videos, Kontakte und Kalendereinträge von einem Apple iPhone auf Pixel- und Android 12-Smartphones übertragen werden. An einem Import von Android hin zu iOS wird seitens WhatsApp ebenfalls bereits gearbeitet.