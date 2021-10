Erste Surface Duo 2 Reviews sind da: Microsoft hat's nicht geschafft

Die ersten Reviews zum neuen Surface Duo 2 Smartphone sind da - und sie sind durchwachsen. Wir haben uns einmal die ersten Meinungen der Technik-Blogger angesehen und die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.

Umfangreiche Reviews, aber wenig Spaß am Gerät

Technische Daten zum Surface Duo 2 5G Betriebssystem Android 11 Display Dual PixelSense Fusion Display, offen 8,3 Zoll AMOLED, 2688 x 1892 Pixel, Single PixelSense Screen 5,8 Zoll AMOLED, 1344 x 1892 Pixel; 401 ppi, HDR, 100 % SRGB, DCI-P3, 90 Hertz, 800 Nits, Corning Gorilla Glas Victus Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR5-RAM Speicher 128/256/512 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 12 MP Weitwinkel, f/1.7, 1.4µm, Dual Pixel PDAF und OIS

12 MP Telephoto, f/2.4, 1.0µm, PDAF, OIS, 2fach optischer Zoom

16 MP Ultraweitwinkel, f/2.2, 1.0µm, 110° Frontkamera 12MP, f/2.0, 1.0µm Sensoren Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Hall-Sensor, Fingerabdruck-Sensor Verbindungen 5G, WiFi 6 AX, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.2 Gen 2, Nano-SIM, e-SIM Satelliten GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS Audio Stereo-Lautsprecher, Dual Mic AI-basierte Rausch- und akustische Echounterdrückung, Wake on Voice (Google Assistant) Akku 4449 mAh, Schnellladen mit 23 Watt Eingabegerät Surface Pen-Support Maße Offen 145,2 x 184,5 x 5,5 mm, Geschlossen 145,2 x 92,1 x 11 mm Gewicht 284 Gramm Preis ab 1599 Euro

Microsoft hat im Vorfeld der Vorstellung der zweiten Generation des Surface Duo keinen Zweifel daran gelassen, dass man alle "Kinderkrankheiten", die das Klapp-Smartphone bei der Premiere hatte, ausmerzen will. Doch schon bei der Präsentation des Surface Duo 2 war klar: Technisch hätte der Konzern noch tiefer in die Trickkiste greifen müssen, um das Gerät nicht nur für eine schmale Nische interessant zu machen. Jetzt gibt es die ersten Hands-On-Reviews vom Duo 2 - und diese bestätigen, dass Microsoft noch viel Platz für Innovationen hat.Wir ziehen aus den Reviews nur Kurz-Meinungen. Eigentlich alle von uns verlinkten Magazine haben allerdings sehr ausführliche, lesenswerte Tests zum Surface Duo 2 veröffentlicht. Viel Spaß oder Faszination kam beim Testen jedoch scheinbar nicht rum. Falls euch nicht nur das Fazit, sondern auch der Weg dahin interessiert, solltet ihr die Reviews auf jeden Fall in Gänze lesen. The Verge hält das Surface Duo 2 für eine ambitionierte Weiterentwicklung, doch meint, dass Microsofts zweiter Versuch eines faltbaren Telefons nur einige der Fehler des Originals behebt, "aber nicht alles. Das Duo 2 ist vielleicht 75 Prozent des Weges dorthin. Ich kann das Potenzial sehen. Aber es wird ihm leider nicht gerecht," schreibt Dan Seifert. Laut Seifert gibt es noch zu viele frustrierende Bugs, eine verhältnismäßig schlechte Kamera und einen zu hohen Preis.Diese Kritik werden wir noch einige Male hören. Engadget kommt zum Beispiel ebenfalls zu dem Schluss, dass das Duos 2 trotz einiger Verbesserungen immer noch von unzuverlässiger Software geplagt ist."Microsofts zweiter Dual-Screen-Hybrid ist eine Enttäuschung", meint Cherlynn Low. Das Gerät wird in Betrieb zu warm und es gibt zu viele Bugs, die dem Nutzer das produktive Arbeiten erschweren. Tech Radar findet das Surface Duo 2 viel besser als das ursprüngliche Surface Duo. Es sei "unglaublich nah dran an einem soliden, fertigen Produkt" - was jedoch heißt, dass Microsoft wohl lieber noch ein paar Jahre Entwicklungsarbeit hineingesteckt hätte. Es gibt viele Bugs bei der Benutzeroberfläche, und Tech Radar-Editor Jackie Thomas versteht die Entscheidung nicht, dass man nur 8 GB RAM für ein Gerät gewählt hat, das so sehr auf Produktivität ausgerichtet ist.Auch bei Windows Central gibt es noch viel Kritik an dem neuen Surface Duo 2 zu lesen. Das Fazit lautet, dass Microsoft einen großen Schritt in die richtige Richtung macht, aber es bleibt noch viel zu tun. Tatsächlich ist Autor Daniel Rubino überzeugt, dass die Software das Duo immer noch davor zurück hält, wirklich großartig zu sein.