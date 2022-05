Surface Duo 3: Microsoft versucht es tatsächlich noch einmal

Microsoft arbeitet einem Medienbericht zufolge derzeit an der nächsten Generation von Dual-Screen-Telefonen mit dem Namen " Surface Duo 3". Der Fokus für dieses Update liegt demnach bei der Haltbarkeit, denn das ist noch immer ein Problem bei Falt-Smartphones.

Einsatz eines dehnbaren Materials

Surface Duo 3-Patent

Microsoft

Das geht aus einem Bericht des Online-Magazins WindowsLatest hervor. Die neuen Gerüchte um das Surface Duo 3 basieren vorwiegend auf einer Patentanmeldung des Konzerns. Microsoft hat nun ein neues Patent angemeldet, das den Namen " FOLDABLE DISPLAY DEVICE ", also faltbares Display-Gerät, trägt. In der Patentanmeldung erkennt man deutliche Unterschiede zu den bisherigen Designs der Surface-Duo-Smartphones. Es hat den Anschein, dass Microsoft dieses Mal versucht, ein einziges Display zu verwenden, welches in der Mitte gefaltet wird.Die Patentzeichnungen verraten ein faltbares Gerät mit zwei Bildschirmen, das ein einziges Faltdisplay verwendet. Microsoft nennt zudem eine "einteilige hintere Abdeckung", die offenbar ein dehnbares Material verwendet, ähnlich, wie beim Samsung Galaxy Fold Der Hauptvorteil soll dabei sein, dass dieses neue Design nicht zu viel Platz im Gehäuse des faltbaren Telefons beansprucht. Damit könnte Microsoft die nächste Generation seiner faltbaren Android-Smartphone deutlich schlanker bauen. Zudem könnte dieses Design einen großen Vorteil bringen, was die Haltbarkeit der Verbindung zwischen den beiden Klapp-Seiten betrifft. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Microsoft bereits eine gute Material-Kombination für die flexiblen Hüllen und Display-Verbindungen entwickelt hat.Damit wäre das neue Gerät weniger anfällig gegen Brüche und die Verbindungen zwischen den Displays wäre besser geschützt. In der Patentanmeldung spricht Microsoft außerdem interessanterweise von einem faltbaren Gerät, das sich um 360 Grad falten lässt.Das patentierte Surface Duo 3 verwendet faltbares Glas mit einer Rückwand, die "Rückwandschlitze" besitzt, die das Falten ermöglichen und gleichzeitig mechanische Falten vermeiden.Da Microsoft zuletzt immer wieder betont hat, dass man mit der Umstrukturierung in den Teams sich nun wieder verstärkt aus Android konzentrieren will, besteht durchaus die Möglichkeit, dass dieses Gerät realisiert wird.