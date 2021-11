Surface Duo: Outlook-Update bringt nun Inking-Support in E-Mails

Microsoft verbessert nach und nach die Funktionen für das Surface Duo und für das neue Duo 2. Neben neuen Firmware-Aktualisierungen gibt es dazu ein wichtiges Update für Outlook mit weiteren Funktionen, teils sind diese nur für das Surface Duo verfügbar.

Zeichnen in E-Mails

Jemanden in BCC zu setzen ist nun noch einfacher. Jetzt können Sie einfach einen Empfänger zwischen den Feldern "An", "CC" und "BCC" hin und her bewegen.

Microsoft

Das berichtet das Online-Magazin ON MSFT . Die Firmware-Updates für das erste Surface Duo und für das neue Surface Duo 2 sind seit einigen Tagen in der Verteilung. Laut den Informationen, die Microsoft dazu auf der Sonderseite für die Update-Historie der Geräte veröffentlicht, handelt es sich dabei um ein verhältnismäßig kleines Update mit wenigen Änderungen.Das Surface Duo erhält nun die Version 2021.830.19 und damit alle Verbesserungen und Sicherheitsupdates, die Google mit dem Android Security Bulletin vom November 2021 zur Verfügung stellt. Es gibt nicht näher genannte Leistungsverbesserungen für das Microsoft Surface Duo 2. Auch das ursprüngliche Surface Duo erhielt diese unspezifischen Leistungsverbesserungen mit einem Update.Interessanter ist dafür eine Änderung für Outlook. Die Outlook-App für Android hat ein Update auf Version 4.2144.2 bekommen. In den Release-Notes werden zwar nur wenige Änderungen genannt, aber laut ON MSFT gibt es ein Duo-spezifisches Feature-Update. Besitzer eines der beiden Surface-Duo-Modelle können demnach jetzt von dem neu hinzugefügten Inking-Support in Outlook Gebrauch machen. Microsoft wünscht sich laut dem Bericht nun Feedback für die neue Möglichkeit, direkt in einer neuen E-Mail zu zeichnen, Markierungen hinzuzufügen und handschriftliche Eingaben zu machen.Die Funktion funktioniert ähnlich wie ähnliche Zeichenwerkzeuge in anderen Apps und bietet einen Radiergummi und verschiedene Möglichkeiten, die Dicke und Farbe des digitalen Stifts anzupassen. Das neue Update für Outlook unterstützt außerdem das einfachere Hinzufügen eines Empfängers als BCC. In den Release-Notes der Android-App heißt es: