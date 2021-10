Die Software für Donald Trumps neues Social Network ist geklaut

Die Software für den neuen Social Networking-Versuch Donald Trumps ist geklaut. Der Gründer von Mastodon, Eugen Rochko, prüft nun die Einleitung juristischer Schritte gegen die Betreiber der so genannten "Truth"-App.

Prüfung läuft

Bereits bei der Ankündigung der neuen Plattform fiel deren Ähnlichkeit zu Trumps früheren Lieblings-Sprachrohr Twitter auf. Mastaton ist im Grunde ein freies System, das sich dicht an den Funktionsprinzipien Twitters orientiert, aber verschiedene Verbesserungen mitbringt. Dazu gehört unter anderem die dezentrale Struktur. Die grundlegende Form der Mitteilungen spiegelt sich hier aber wieder.Mastodon ist dabei zwar eine freie Software , die aber trotzdem Lizenzen unterliegt, die zu beachten sind. "Die Einhaltung unserer AGPLv3-Lizenz ist mir sehr wichtig, da dies die einzige Grundlage ist, auf der ich und andere Entwickler bereit sind, jahrelange Arbeit kostenlos abzugeben", erklärte Rochko. Die Lizenz verlangt, dass Veränderungen an der Software komplett offengelegt und für andere Nutzer verfügbar gemacht werden müssen. Darüber hinaus muss auf die frei Lizenz selbst verwiesen werden. Beides ist hier nicht der Fall.Rochko erklärte, sich jetzt rechtlich in der Angelegenheit beraten zu lassen. Ob man eine Klage einreichen wird, ist aktuell noch nicht klar. Wahrscheinlich wird man sich erst einmal auf anderem Wege Gehör zu schaffen versuchen. Denn für gewöhnlich verfügen Open Source-Entwicklungs-Teams nicht über größere finanzielle Ressourcen, mit denen sie eine umfangreiche Auseinandersetzung vor Gericht bezahlen könnten.Hinter der neuen "Truth"-Plattform steckt das Unternehmen Trump Media & Technology Group. Diese soll dafür sorgen, dass der nächste Versuch Trumps, sich ein neues Sprachrohr im Netz aufzubauen, etwas erfolgreicher läuft. Beim letzten Mal probierte der ehemalige US-Präsident es mit einem Blog, das aber schon nach zwei Beiträgen wieder abgeschaltet wurde.