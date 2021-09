YouTube: Google möchte Werbeanzeigen transparenter gestalten

Google arbeitet daran, auf YouTube geschaltete Werbeanzeigen deutlich transparenter zu gestalten. Die Nutzer bekommen bald Informationen zum Werbetreibenden zu sehen und erfahren, welche Anzeigen das da­hin­ter­steh­en­de Unternehmen in der Vergangenheit geschaltet hat.

Rollout könnte noch ein wenig dauern

Free YouTube to MP3 Converter - Musik laden

4K Video Downloader - Videos von YouTube

Siehe auch:

Das hat der Suchmaschinenkonzern in einem Blog-Eintrag angekündigt. Schon im letzten Jahr hatte Google die Werbetreibenden dazu verpflichtet, ihre Identität zu verifizieren. Damit sollten betrügerische Spots unterbunden werden. Damit die Nutzer einstufen können, ob eine Anzeige seriös ist, hilft es in vielen Fällen, die zuvor geschalteten Anzeigen zu sehen.Sollte ein Zuschauer die Werbung irreführend finden, kann er die Anzeige direkt ausblenden oder melden. Anschließend schaut sich ein Mitarbeiter den Spot an und nimmt ihn, sofern er gegen die Richtlinien verstößt, vom Netz.Damit die Informationen zum Werbetreibenden sowie alle anderen Spots aus den letzten 30 Tagen dargestellt werden, muss der Nutzer auf das Info-Symbol klicken und die Schaltfläche "Über diese Anzeige" anklicken. Das neue Feature hilft natürlich nicht, wenn eine Person oder ein Unternehmen mehrere Accounts verwendet, um Werbung zu schalten.Die Seite mit den Angaben zum Werbetreibenden soll in den kommenden Monaten in die Videoplattform integriert werden. Zunächst werden Nutzer in den Vereinigten Staaten Zugriff auf die Informationen bekommen. Der globale Rollout ist für 2022 geplant. Damit müssen sich die Zuschauer hierzulande noch gedulden, bis das neue Menü zum Vorschein kommt.