YouTube: Im Gegensatz zu Instagram sind wir gut für Jugendliche

Die Chefin YouTubes will ganz sicher gehen, dass nicht der Eindruck entsteht, ihre Videoplattform wäre für Heranwachsende ein ähnliches Problem wie Instagram . Sie behauptet gar, das völlige Gegenteil bieten zu können.

Strafzahlung setzte Impulse

Kürzlich wurde eine Untersuchung bekannt, die bisher von Facebook , dem Mutterkonzern Instagrams, zurückgehalten wurde. Darin kam man zu dem Schluss, dass die Nutzung der Plattform deutlich negative Auswirkungen auf die psychische Entwicklung Jugendlicher hat. Vor allem bei Mädchen sei dieser Effekt zu erkennen, da hier ein signifikanter Normierungsdruck ausgeübt wird. Die Folgen sind Depressionen und Essstörungen.Susan Wojcicki erklärte nun, dass dies aus ihrer Sicht eher ein Problem Instagrams als aller Social Media-Plattformen sei. In vielerlei Hinsicht sei YouTube hingegen eine "wertvolle Ressource", erklärte die YouTube-Chefin gegenüber der US-Nachrichtenagentur Bloomberg . Das komme aber nicht von allein, sondern sei das Ergebnis einer langen internen Auseinandersetzung zu dem Thema.Im Jahr 2019 hatten YouTube und der Mutterkonzern Google ein ordentliches Strafgeld aufgebrummt bekommen. 170 Millionen Dollar musste man damals zahlen, weil man die besondere Schutzwürdigkeit der Privatsphäre von Minderjährigen nicht hinreichend beachtete. Ausgehend davon habe sich bei der Videoplattform viel getan, so Wojcicki. So wurde ein Experten-Gremium eingerichtet, das sich mit den verschiedensten Nutzungsformen YouTubes auseinandersetzt. Und auch Forschungen externer Experten werden immer wieder herangezogen, um die eigenen Vorstellungen zu überprüfen.Infolgedessen habe man es geschafft, einiges zu verändern. Sicherlich gibt es auf YouTube ebenfalls diverse Produzenten, die insbesondere Teenagern ein fragwürdiges Selbstbild vermitteln. Es gibt laut Wojcicki aber auch viele andere, die genau dies thematisieren und einen entsprechenden Ausgleich schaffen. Und intern sorgt YouTube wohl auch dafür, dass diese in der Wahrnehmung der jungen Nutzer einen Platz bekommen, wodurch es zu einer Auseinandersetzung mit positiver Ausrichtung kommt.