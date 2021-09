YouTube: Download-Option kommt jetzt auch im Desktop-Portal

YouTube-Nutzer könnten bald die langersehnte Möglichkeit erhalten, auch auf dem Desktop-Rechner Videos ganz offiziell herunterzuladen und für die Offline-Nutzung vorzuhalten. Ein entsprechendes Feature wird derzeit von der Google-Plattform getestet.

Es hakt noch

Der Probelauf soll nach Angaben des YouTube-Teams bis zum 19. Oktober durchgeführt werden, wie The Verge berichtet. Bis dahin kann die Funktion im Experimental-Bereich des Portals ausprobiert werden. Dieser Bereich ist allerdings nur Premium-Mitgliedern zugänglich und es ist zu erwarten, dass dies später auch für das Download-Feature gilt - ähnlich wie es bei der Umsetzung der Offline-Funktion in der Smartphone-App bereits der Fall ist.Auch hier scheinen aber nicht alle Nutzer in den Test einbezogen zu sein. Wer allerdings zum erlauchten Kreis gehört und mit einem unterstützten Browser unterwegs ist - laut Google sind das Chrome , Edge und Opera - bekommt unter dem Player einen Download-Button angezeigt. Ein Klick sorgt dafür, dass das jeweilige Video offline verfügbar gemacht wird.Die heruntergeladenen Clips sind dann über eine neue Downloads-Rubrik auf der YouTube-Seite abrufbar. Es handelt sich hier also nicht um einen Download im üblichen Sinn. Außerhalb des Browsers lassen sich die Inhalte nicht anschauen oder weiterverwenden. In der Rubrik wird auch darauf hingewiesen, dass die Videos nur dauerhaft offline verfügbar bleiben, solange der Rechner wenigstens alle 30 Tage einmal kurz online geht. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Funktion nur mit bestehender Premium-Mitgliedschaft nutzbar sein wird, die sich so überprüfen lässt.Wer das Feature testen will, sollte sich vorerst dessen bewusst sein, dass es sich derzeit noch um ein experimentelles Angebot handelt, das manchmal noch Fehler aufweist. So gibt es Berichte, nach denen zwar Videos in den Offline-Bereich übernommen werden, allerdings kein Download stattfindet und die Fortschrittsanzeige bei 0 Prozent verbleibt. Ein erneuter Versuch kann hier nach einigen Minuten aber ein besseres Ergebnis bringen.