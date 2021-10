Xbox: Spezieller Controller und neues Headset zum 20. Geburtstag

Zum 20. Jubiläum der Xbox möchte der Redmonder Konzern Microsoft einen speziellen Controller und ein neues Headset auf den Markt bringen. Beide Geräte sollen Mitte November erscheinen. Wer den Controller mit seiner Konsole verbindet, schaltet einen exklusiven Hintergrund frei.

Controller & Headset erscheinen am 15.11.

Xboxdynasty

Der dynamische Hintergrund, der Controller und das Headset wurden gestaltet, um das 20. Jubiläum der Microsoft-Konsole zu feiern. Einem Bericht von Xboxdynasty zufolge sollen der 20th Anniversary Special Edition Xbox Wireless Controller und das Xbox Stereo Headset Nostalgie hervorrufen. Der Controller verfügt über ein dunkles, transparentes Gehäuse mit silbernen Innenteilen. Damit kann der Spieler Details im Inneren des Geräts sehen.Die Xbox-Taste besitzt grüne Elemente und erinnert damit an das erste Xbox-Logo. Au­ßer­dem wurde die grüne Farbe bei den Griffen und als Umrandung des D-Pads verwendet.Passend zum speziellen Controller bietet Microsoft ein spezielles Headset an. Das Gerät besitzt wie der Controller ein schwarzes und teilweise transparentes Gehäuse mit silbernen Elementen im Inneren. Das Mikrofon und ein Teil der Ohrmuschel wurden grün gestaltet. Spieler haben die Option, das Headset via Klinkenbuchse anzuschließen. Das Gerät kann direkt mit dem Controller verbunden werden.Der Controller kann ab sofort über den Microsoft Store oder bei Händlern wie Amazon vorbestellt werden. Die Auslieferung soll allerdings erst am 20. Geburtstag der Xbox, dem 15. November 2021, beginnen. Xbox-Fans müssen sich also noch ein paar Wochen gedulden. Für den 20th Anniversary Special Edition Xbox Wireless Controller werden 64,99 Euro fällig. Das neue Xbox Stereo Headset schlägt mit dem gleichen Preis zu Buche.