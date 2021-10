Xbox-Vater: AMD-CPU wurde in letzter Sekunde gegen Intel getauscht

Die Microsoft-Konsole feiert in diesem Herbst ihren 20. Geburtstag und das ist natürlich der Anlass für diverse Rückblicke und Jubiläumsaktionen. Dabei melden sich auch dir Protagonisten von damals zu Wort - teilweise mit Entschuldigungen. So wie "Xbox-Vater" Seamus Blackley.

"Ich fühlte mich wie ein Arsch"

Microsoft

Blackley gehörte damals zu jenen vier Entwicklern, die erstmals die Idee einer Microsoft-eigenen Konsole hatten, diese sollte eine Art Showcase für DirectX sein. Die ersten Gespräche begannen 1998, das Ergebnis war gut drei Jahre später die erste Xbox. Die Entwicklung des Gaming-Geräts hatte allerdings diverse Turbulenzen zu überstehen.Denn im Gegensatz zu heute war Konsolen-Gaming in Redmond alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil: Das Projekt genoss lange nicht den Segen von Co-Gründer und Chef Bill Gates , dieser sah das erste Konzept der Xbox sogar als "mutwillige Beleidigung von allem, was ich in diesem Unternehmen gemacht habe" an, wie der ehemalige Microsoft-Manager Ed Fries vor einigen Jahren verraten hat.Doch das war nicht alles, denn es gab weitere intern umstrittene Entscheidungen. Dazu zählt auch der Wechsel der CPU in buchstäblich letzter Sekunde: Wie Seamus Blackley nun auf Twitter verriet (via Kotaku ), ist die Entscheidung zum Wechsel der CPU von AMD auf Intel so kurzfristig erfolgt, dass man nicht einmal daran gedacht hat, die AMD-Entwickler, die bei der Präsentation der Xbox in der ersten Reihe saßen, auszuladen. Diese haben bei der Entwicklung der Konsole geholfen, mussten aber traurig mit ansehen, dass ein Gerät mit Intel-Prozessor enthüllt wurde.Blackley: "Es war Andy, der Bill angerufen hat. Nicht ich. Lisa Su, ich bitte um Gnade." Gemeint sind hier natürlich der ehemalige Intel-Chef Andrew Grove und Microsoft-CEO Bill Gates bzw. die aktuelle AMD-Chefin Su. "Das werde ich nie vergessen. Sie (die AMD-Entwickler) hatten so viel bei den Prototypen geholfen. Prototypen, auf denen buchstäblich die Demos zur Launch-Ankündigung auf AMD-Hardware liefen. Ich fühlte mich wie ein Arsch."