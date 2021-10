Google Pixel 6: Vorstellung der neuen Smartphones am 19. Oktober

Nach diversen Leaks bestätigen sich die Gerüchte rund um das Google Pixel 6 (Pro), zu dessen offizieller Vorstellung der Hersteller am 19. Oktober 2021 einlädt. Die neuen Flaggschiff-Smartphones mit Android 12 könnten somit Ende des Monats ab 649 Euro erhältlich sein.

High-End-Ausstattung mit eigenem Google Tensor-Chip

Google

Hatte sich der Suchmaschinen-Konzern in den letzten Jahren vorrangig auf Mittelklasse-Modelle und ein typisches Pixel-Design konzentriert, bricht man im Oktober mit der Tradition und setzt aller Voraussicht nach erneut auf ein echtes Top-Smartphone und eine ambitionierte Pro-Version. Der mit Android 12 einkehrende frische Look wird auch auf das Google Pixel 6 projiziert, das sich vor allem aufgrund seines markanten Kamera-Moduls von der Konkurrenz abheben dürfte. Ebenso spannend könnte auch das Innenleben auftreten.Google nimmt sich ein Vorbild am Konkurrenten Apple und wird erstmals auf ein selbst entwickeltes System on a Chip (SoC) setzen. Der neue Tensor-Chip ist mit Samsungs Exynos 2100 und dem Qualcomm Snapdragon 888 vergleichbar, soll unter seinen acht Rechenkernen jedoch zwei anstatt nur einen ARM Cortex X1-Kern mit einer Taktrate von bis zu 2,8 GHz beherbergen. Weiterhin sind bis zu 12 GB Arbeitsspeicher, ein Kamera-System mit bis zu 50 Megapixeln und ein 5000-mAh-Akku für das Google Pixel 6 (Pro) angedacht.Die bereits im Vorfeld heiß diskutierten und sogar von Google zum Teil selbst angekündigten Smartphones werden mit 6,4 Zoll respektive 6,7 Zoll (Pro) großen OLED-Displays bestückt, die über eine FHD+-Auflösung und Bildwiederholraten von bis zu 90 Hz bzw. QHD+ mit bis zu 120 Hz verfügen werden. Zudem wurden schon jetzt sechs Farben für das Pixel 6 (Pro) bestätigt, vom klassischen Schwarz und Weiß über Rot und Grün bis hin zu Gold. Weitere Details und die Bestätigung der Preise ab 649 Euro bzw. 899 Euro werden am 19. Oktober ab 19 Uhr deutscher Zeit erwartet.